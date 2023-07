Mitarbeiter in einer Holzwerkstatt

Mitarbeiter in einer Holzwerkstatt | Foto: Antoni Shkraba / Pexels

Die Gothaer hat ihr nach dem Baukastenprinzip individuell zusammenstellbares Versicherungspaket Gewerbe Protect für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgebaut. So werden beispielsweise in der Photovoltaik- und Maschinenversicherung die Höchstversicherungssummen verdoppelt und in der Werkverkehrsversicherung das Ladungsmaximum sowie die Gesamtversicherungssumme erhöht. Und je Gruppenunfall-Vertrag können künftig bis zu 250 Personen versichert werden.

Im Bereich der Technischen Versicherungen sind nun Mehrkosten für ökologische Maßnahmen mitversichert. Das Gleiche gilt im Falle einer Reparatur statt eines Austauschs zum Beispiel einer Maschine. Auch die Haftpflichtversicherung sieht eine neue Deckungserweiterung mit Mehrleistungen für nachhaltigen Schadenersatz vor. Ganz neu ist neben den insgesamt rund 50 Leistungsverbesserungen ab sofort der Baustein Cyberversicherung im Leistungsspektrum der Gewerbe Protect für Firmen aller Branchen wählbar.