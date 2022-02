Versicherungen Die neuen Policen-Produkte der Woche

Viele Beamte sind im Beruf erhöhten körperlichen und seelischen Belastungen ausgesetzt. | Foto: Rico_Loeb / Pixabay

Der Versicherer Huk-Coburg hat die Preise bei der Einstufung der verschiedenen Berufsgruppen bei seinen Produkten zur Absicherung der Arbeitskraft überarbeitet. „Dies macht viele Vertragskonstellationen günstiger“, sagt Hans Olav Herøy, für die Personenversicherungen zuständiges Vorstandsmitglied. „Für junge Menschen bis zum Alter von 30 Jahren gibt es außerdem bei allen Produkten den vergünstigten Einstieg bei vollem Versicherungsschutz mit einer Start-Police.“

Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Coburger gibt es in den Produktlinien Classic, Premium und Premium Plus. Daneben gibt es die die Grundfähigkeitsversicherung Existenzschutz, deren neue Tarifstruktur im Classic-Schutz 15 körperliche Grundfähigkeiten umfasst. Und für die Berufsgruppe der Vollzugsbeamten, die beispielsweise bei der Polizei oder im Justizvollzug arbeiten, hat die Huk-Coburg die Absicherung der speziellen Dienstunfähigkeit in ihrer Dienstunfähigkeitsversicherung jetzt automatisch dabei. Dies gilt ebenfalls für Feuerwehrbeamte.