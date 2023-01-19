Policen-Produktnews der Woche Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer

Die Zurich Gruppe Deutschland hat ihre fondsgebundene Rentenversicherung Vorsorgeinvest weiter ausgebaut. Die private Rentenversicherung bietet nun mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Kunden können nach Ende der Ansparphase bis zum Alter von 85 Jahren individuell entscheiden, wie sie ihre fondsgebundene Police fortführen möchten. Es stehen verschiedene Auszahlungsoptionen zur Auswahl. Benötigen sie das Vertragsguthaben zum Beispiel nicht sofort, bleibt es in der gewählten Fondsanlage investiert.

Mit dem Entnahmeplan können Kunden den Beginn, die Laufzeit, die Höhe sowie die Häufigkeit der regelmäßigen Auszahlungen frei bestimmen. Ein Entnahmeplan kann vorzeitig beendet, geändert und/oder mehrfach genutzt werden. Das Vertragsguthaben bleibt dabei weiterhin investiert.