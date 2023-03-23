Der Versicherer Universa bietet ab April mit Flexxdrive (U2023) einen neuen Kfz-Tarif an. Mobile Ladestationen für Elektrokraftfahrzeuge sind während des Ladevorgangs gegen Diebstahl in der Teilkaskoversicherung mitversichert, ebenso Bezahlkarten für öffentliche Ladesäulen (bis 100 Euro). Und nach einem Totalschaden werden Entsorgungskosten für den Akku übernommen (bis 3.000 Euro).

Im neuen Kfz-Tarif wird der Fahrerkreis nicht mehr eingegrenzt. Bislang mussten die Nutzer genau benannt werden, etwa der Kunde, seine Partnerin und Kinder, die im selben Haushalt leben. Im neuen Tarif genügt das Geburtsdatum des jüngsten und ältesten Fahrers. Alle Fahrer zwischen den genannten Geburtsdaten können dann jederzeit das Fahrzeug fahren.

Auf Wunsch kann ein Rabattschutz eingeschlossen werden. Damit führt ein einzelner Schaden pro Jahr noch nicht zu einer höheren Beitragssstufe. Ab sofort ist dies ab der Schadenfreiheitsklasse vier möglich (bisher fünf). Folgeschäden nach einem Tierbiss, etwa durch einen Marder, sind jetzt ohne Höchstgrenze (bisher 10.000 Euro) mitversichert.