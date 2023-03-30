Die Hanse Merkur startet eine neue Krankenzusatzversicherung im deutschen Maklermarkt: Bei Krebs-Scan setzt der Hamburger Versicherer vor allem darauf, potenziell gefährliche Tumore frühzeitig zu erkennen. Dazu nutzt man ergänzend zu den konventionellen Untersuchungen auch eine Kombination aus einem jährlichen Bluttest und bildgebenden Verfahren.

„Krebsfrüherkennung ist ein sehr sensibles Thema und Krebs-Scan für unsere Kunden ein völlig neues Angebot“, erläutert Eric Bussert. „Betreuung und Beratung erfordern daher eine hohe Fachexpertise und besonderes Fingerspitzengefühl“, betont der Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Hanse Merkur die besondere Herausforderungen für Vermittler.

Der neue Tarif ZY richtet sich sowohl an gesetzlich als auch privat Krankenversicherte und ist als private oder betriebliche Zusatzversicherung erhältlich. Die Police ist kombinierbar mit stationären Wahlleistungen wie der Unterbringung im Ein- und Zweibettzimmer, Tagegeldern und umfangreichen Gesundheits-Assistanceleistungen des Krankenversicherers.