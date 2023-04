Junge Frau mit Katze | Foto: iStock/Getty Images/Gothaer

Die Gothaer hat ihr Portfolio im Bereich Tierkrankenversicherung erweitert: Neben der Tierkranken- und OP-Kostenversicherung für Hunde gibt es ab sofort auch für Katzenbesitzer eine ähnliche Police. Denn nicht erst seit Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung für Tierärzte sind die Kosten für tierärztliche Behandlungen noch stärker in den Fokus gerückt.

Die aktuellen Neuerungen führen zu einem deutlichen Anstieg tierärztlicher Behandlungskosten. „Gerade für Katzen sind die Behandlungskosten in einzelnen Bereichen überproportional angestiegen, zudem hat hier in vielen Bereichen eine Angleichung an die Abrechnungshöhen für Hunde stattgefunden“, erklärt Tierarzt und Gothaer-Produktmanager Christian Prachar.

Die Tarifstruktur der neuen Katzenversicherung orientiert sich eng an dem Produkt für Hundebesitzer. Neben den Kosten für tierärztlich notwendige Operationen können Kunden auch die von Heilbehandlungen absichern. Hierfür gibt es einen Zusatzbaustein in den drei Tariflinien Basis, Plus und Premium. Versichert werden Katzen ab der neunten Lebenswoche und bis zum achten Geburtstag.