Patient beim Zahnarzt | Foto: diego toral / Pixabay

Die Continentale Krankenversicherung erweitert ihr Angebot an Budgettarifen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Zusätzlich zum bisherigen Einsteigertarif Concept Choose sind ab sofort die Tarife Choose More und Choose Max erhältlich. Mit ihnen können Unternehmen für ihre Mitarbeiter jetzt ein jährliches Gesundheitsbudget bis zu 1.600 Euro wählen.

Das derzeit höchste Budget am Markt gebe Gewerbekunden mehr Wahlfreiheit. „Leicht verständliche Budgettarife sind in der bKV stark gefragt. Vom Einsteiger- bis zum Maximaltarif haben unsere Vertriebspartner jetzt für jedes Unternehmen und für jeden Mitarbeiter eine passende Absicherung parat“, sagt Helmut Hofmeier, Vorstand Kranken der Continentale Versicherung.

Eine weitere, am Markt einzigartige Besonderheit der Dortmunder ist laut Hofmeier der sogenannte Budget-Bonus: Nimmt der Arbeitnehmer in einem Jahr keine Tarifleistungen in Anspruch, kann er jeweils 10 Prozent seines Gesundheitsbudgets ansparen, maximal fünf Jahre lang. Er baut sein Budget über das Bonusprogramm der Continentale somit um bis zu 50 Prozent aus.