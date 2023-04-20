Die Bayerische hat ihren Anfrageprozess in der Berufsunfähigkeitsversicherung grundlegend verändert. Der Münchner Versicherer verfolgt das Ziel, die Risiken bei potenziellen Kunden mit psychotherapeutischer Krankengeschichte besser einschätzen zu können. „Statt alle Anfragen über einen Kamm zu scheren, bewerten wir nun die Einzelfälle und die Therapievergangenheit viel individueller. Das kostet mehr Zeit, versetzt uns aber in die Lage, mit Unterstützung einer fachkundigen Psychologin den Menschen besser zu verstehen“, erklärt Vorstandsmitglied Martin Gräfer.

Damit Interessenten die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Antrages besser einschätzen können, bietet die Bayerische außerdem den Online-Schnelltest „Quick Check“ an. Ohne persönliche Daten hinterlassen zu müssen, können potenzielle Kunden anhand von fünf Fragen eine unverbindliche Tendenz erhalten. Je nach Ergebnis können dann Versicherungsmakler und Kunde entscheiden, ob sie eine Risikovoranfrage oder direkt einen Antrag zur weiteren Prüfung einreichen. Denn laut Gräfer steht fest, dass „Psychotherapien kein pauschales Ablehnungskriterium mehr sind“.