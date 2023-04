Online-Banking mit Kreditkarte | Foto: Kredite / Pixabay

Concept IF Pro hat ihre Hausratversicherungen umfassend überarbeitet, bei denen die Allianz Risikoträger ist. In Kombination mit der kürzlich ebenfalls überarbeiteten Wohngebäudeversicherung biete der Assekuradeur für private Sachversicherungen in der Concept-IF-Gruppenun das Konzept „Sicherheit aus einer Hand“ bei den Premiumtarifen der Best-advice-Deckungen für Wohngebäude und Hausrat.

Das Produkt „CIF 4 All Hausrat Best Advice“ wurde in über 50 Punkten weiterentwickelt. Bis zu einer Wohnfläche von 500 m² und unabhängig von der Ausstattung ist die Versicherungssumme unbegrenzt. Der Unterversicherungsverzicht gilt als vereinbart, wenn die Wohnfläche den Angaben im Miet- beziehungsweise Kaufvertrag entspricht. Wertsachen bis zu 65.000 Euro sind bei dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Siegburg immer mitversichert.

Ein Highlight der Hausratversicherung: Versicherte sind bei Concept IF nun auch gegen Phishing-Betrug beim Online-Banking geschützt. Hier sind Vermögensschäden bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall gedeckt. Bei Bedarf können Versicherte auch eine Glasversicherung und den Zusatzbaustein „Elementarschäden“ hinzuwählen. Die Verpflichtung, eine Rückstausicherung einzurichten, wurde hierbei gestrichen.