Vater und Tochter werkeln | Foto: Angelov - AdobeStock

Die DEVK bietet mit Smartinvest Junior eine neue Versicherung an, mit der Eltern ab 25 Euro monatlich ein finanzielles Polster für ihr Kind aufbauen können. Daneben können auch weitere Menschen in den Vertrag einzahlen. So können sich Großeltern, Patinnen und Paten sowie andere nahestehende Menschen jederzeit am Sparen beteiligen. Zum Beispiel, wenn sie etwas zur Taufe, zur Einschulung oder zum Geburtstag schenken wollen. Ab dem 18. Geburtstag des Kindes kann das Guthaben flexibel abgerufen werden. Und zum Vertragsende wird das übrige Geld ausgezahlt oder fließt kostenfrei in eine Altersvorsorge für das inzwischen erwachsene Kind.

Angelegt wird das Geld auf Wunsch in dem gemischten DEVK-Anlagekonzept Renditemax Nachhaltig. Es enthält Fonds, die bei der Kapitalanlage die ESG-Kriterien erfüllen und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen berücksichtigen. Zudem bietet DEVK-Smartinvest Junior Familien auch zusätzliche Sicherheit: Stirbt der Versorger oder die Versorgerin der Familie, füllt der Kölner Versicherer die geplante Beitragssumme auf. Und auf Wunsch der Kunden übernimmt die DEVK auch die Beitragszahlung bei einer Berufsunfähigkeit des Erwachsenen.