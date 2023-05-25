Die Arag startet neue PKV-Tarife für beihilfeberechtigte Beamte und Beamtenanwärter sowie deren Angehörigen: Die Kunden können die Grundabsicherung im Tarif Beihilfe Best mit einzelnen Bausteinen aufstocken. So decken die stationären Wahlleistungstarife Beihilfe Klinik und Beihilfe Einbett die Behandlung durch den Chefarzt beziehungsweise die Unterbringung im Zwei- oder Einbettzimmer ab.

Neben der reinen Kostenabsicherung stehen den Kunden der neuen Beihilfe-Tarife weitere Services rund um ihre persönliche Gesundheit zur Verfügung: So werden beispielsweise chronisch oder anderweitig schwer Erkrankte durch Case- und Disease-Management-Programme unterstützt. Und per Telemedizin stehen Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen rund um die Uhr zur Verfügung.