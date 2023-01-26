Policen-Produktnews der Woche Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die LV 1871 zielt mit der neuen Generation ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung Golden BU auf junge Berufstätige aus den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint). Denn sie profitieren von einer Beitragssenkung. So kann beispielsweise eine 25-jährige Mathematikerin (ledig, keine Kinder, Nichtraucherin) für einen Zahlbeitrag von monatlich 37,70 Euro eine BU-Rente in Höhe von 1.500 Euro abschließen. Und ein 30 Jahre alter Elektroingenieur (verheiratet, ein Kind, Nichtraucher) erhält für 56,50 Euro Monatsbeitrag eine BU-Rente von 1.800 Euro.

Neben der Beitragssenkung bietet die Golden BU eine vereinfachte Risikoprüfung bis zu einer monatlichen BU-Rente von 1.500 Euro – für zahlreiche Mint-Berufe bis zu 2.000 Euro. Die vereinfachte Risikoprüfung gibt es dann bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres, mit normaler Körpergröße und -gewicht und sogar für Raucher. Die Zusage erhält der Kunde unmittelbar nach Beantwortung der Risikofragen. Und mit der sogenannten Karrieregarantie ist eine spätere BU-Rente bis zu 7.400 Euro möglich. Darüber hinaus erhalten Angestellte in Mint-Berufen eine Wiedereingliederungshilfe; für Selbstständige gibt es eine Umorganisationshilfe.