Die LV 1871 senkt das Eintrittsalter bei der neuen Generation ihrer Golden BU für Schüler von zehn auf sechs Jahre. Damit bieten die Münchener nach eigenen Angaben „als erster Versicherer in Deutschland vollwertigen Berufsunfähigkeitsschutz bereits ab Schulbeginn“. Nach Bestehen der Risikoprüfung erhalten die Kunden vollen Berufsunfähigkeitsschutz zum Renteneintritt.

Im Rahmen der sogenannten Zukunftsgarantie kann der Vertrag später flexibel an neue Lebensumstände angepasst werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die Berufsunfähigkeitsrente beim Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums ohne erneute Risikoprüfung zu verdoppeln. Als optionalen Baustein bietet die LV 1871 auch eine lebenslange BU-Rente an, um den Lebensstandard im Alter zu sichern.