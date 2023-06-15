Die Alte Leipziger Versicherung reagiert auf die veränderte Risikosituation bei Wärmepumpen, die derzeit lange Lieferzeiten haben und ein knappes Gut geworden sind. Daher erweitere man jetzt sowohl für private Neu- als auch Bestandskunden den Versicherungsschutz von Wärmepumpen sowie fest installierten Solaranlagen auf Balkon oder Terrasse: In der Tarifvariante Comfort der Gebäude- und Immobilienschutzversicherung sind Wärmepumpen ab Juli bis zu einem Wert von 30.000 Euro gegen Diebstahl versichert.

Ebenfalls ab Juli sind Balkon-Solaranlagen im Comfort-Schutz der Hausratversicherung bis 2.500 Euro gegen Diebstähle abgesichert. Denn auch die Nachfrage nach diesen relativ mobilen Mini-Kraftwerken sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Versicherungsschutz schließt bereits heute wie auch bei Wärmepumpen die Risiken Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und Elementargefahren ein. Dies mache die Alte Leipziger nun in ihren Versicherungsbedingungen „transparent und nachlesbar“.