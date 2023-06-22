Der Lebensversicherer Canada Life gestaltet seine private fondsgebundene Rentenversicherung Generation Private Plus flexibler, für die man ab sofort auch kürzere Laufzeiten ab 5 Jahren vereinbaren kann. Neukunden können zudem mit geringeren Beiträgen in die Altersvorsorge einsteigen: Der monatliche Mindestbeitrag beträgt 50 Euro, Einmalbeiträge sind ab 2.000 Euro möglich, Zuzahlungen ab 250 Euro.

Für die langfristige Anlage der Kundengelder gibt es nun ein Automatisches Ablaufmanagement. Die Kunden legen hierbei vorab einen Eurobetrag für ihr Anteilguthaben fest. Sobald dieser Wert erreicht ist, werden die Anteile der Einzelfonds umgeschichtet. Hierbei senkt der Anbieter den Aktienanteil des Portfolios mit der Zeit immer weiter ab, um das Geld in weniger stark schwankende Anlageklassen zu investieren.

Für mehr finanziellen Freiraum während der Laufzeit soll auch die sogenannte Notfalloption sorgen: Auf Wunsch kann man sich bei finanziellen Engpässen kurzfristig Geld auszahlen lassen – bereits wenige Werktage nach dem Antrag. Der klamme Kunde erhält dabei aber maximal 50 Prozent des bestehenden Rückkaufswertes, höchstens 25.000 Euro. Neben deutlich mehr Fonds, von denen man nun bis zu 40 Fonds pro Vertrag wählen kann, gibt es nach wie vor auch das Unitised-With-Profits-Prinzip mit endfälligen Garantien.