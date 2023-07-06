Die Dialog Versicherung verbessert ihre Hausratversicherung. Ab dem 1. Juli stehen Kunden des Premium- und des Premium-Plus-Tarifs Privatschutz Hausrat mehr Leistungen offen.

Mit dem neuen Tarif der Hausratversicherung der Dialog können Fahrräder und Pedelecs mit einer elektromotorischen Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometern und einer maximalen Motor-Nenndauerleistung von 250 Watt nun bis zu einem Wert von 10.000 Euro gegen Diebstahl mitversichert werden. Auch Lasten- und Liegedreiräder können ab sofort mitversichert werden.

Mit dem Tarif Premium-Plus bietet die Dialog Versicherung die Möglichkeit, in der Hausratversicherung einen besonderen Schutz gegen unbenannte Gefahren abzuschließen. Damit werden plötzliche, unvorhergesehene Ereignisse von außen abgedeckt. Der Selbstbehalt beträgt dabei 250 Euro je Schadenfall.