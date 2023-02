Historische Wertpapiere | Foto: Pictavio / Pixabay

Die Alte Leipziger bietet ihren Hybridtarif AL Duosmart, den sie bereits 2021 in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) eingeführt hat, ab sofort auch Privatkunden an. Das Produkt soll die klassische Anlage im Sicherungsvermögen des Lebensversicherers mit einem ertragsorientierten Fonds-Investment verbinden. Bei einer Garantie von 80 Prozent der Beiträge eigne sich das Produkt neben der laufenden Beitragszahlung insbesondere für die Einmalanlage größerer Summen.

Die ertragsorientierte Anlage fließt in den weltweit anlegenden flexiblen Mischfonds AL Globaldynamik. In Kombination mit dem Sicherungsvermögen der Alte Leipziger entstehe ein vielseitiges Portfolio, das neben globalen Aktien auch Investments in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Immobilien oder Infrastruktur umfasst. Dazu zählen auch Solar- und Windenergie, soziale Infrastruktur und Green Bonds. Sowohl im Fonds- als auch im Sicherungsvermögen werden ökologische beziehungsweise soziale Merkmale gefördert.

Drei Jahre vor Rentenbeginn wird der Anteil der sicheren Anlagen sukzessive erhöht, um Wertverlusten durch Kursschwankungen vorzubeugen. Vermittler müssen sich weder um die Fondsauswahl noch das Umschichten oder das Ablaufmanagement kümmern. Während der Aufschubzeit sind Zuzahlungen und Dynamiken möglich, ebenso wie Abruf- und Verlängerungsoptionen. Am Ende der Ansparphase können Kunden zwischen monatlicher Altersrente und einmaliger Kapitalzahlung wählen. Der Rentenzeitpunkt lässt sich auch nach Vertragsbeginn nach vorne oder hinten verlegen. Darüber hinaus können Kunden ihren Tarif mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung kombinieren.