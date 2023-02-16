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Die Huk-Coburg will mit ihrer neuen Wohngebäudeversicherung sicherstellen, dass Kunden künftig auch bei schweren Naturkatastrophen finanziell abgesichert sind. Das neue Produkt enthält deshalb jetzt immer auch Versicherungsschutz bei den sogenannten Elementarschäden.

So deckt der Tarif Elementarschutz Classic nicht nur die klassischen Risiken wie Brand, Blitzschlag, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab. Auch bei Naturkatastrophen biete dieses Standardprodukt umfassenden Schutz. Im Schadenfall tragen Kunden eine Selbstbeteiligung von 500 Euro.

Aber auch der Tarif Elementarschutz Basis biete bei Naturkatastrophen Schutz gegen die schlimmsten Folgen. Die Huk-Coburg stelle den Kunden nämlich sicher, dass zumindest bei existenzbedrohenden Sachschäden ein Mindestversicherungsschutz besteht.