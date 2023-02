Testgerät in einer Autowerkstatt: Bei den Neuerungen bei Versicherungen in dieser Woche geht es unter anderem um eine neue Kfz-Police der beiden Versicherer Neodigital und Huk-Coburg. | Foto: Jens P. Raak / Pixabay

Neodigital will sein Produktportfolio um einen Pkw-Tarif erweitern. Dazu steigt der digitale Versicherer zusammen mit der Huk-Coburg Holding in den deutschen Markt der Kfz-Versicherungen ein. Das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen Neodigital Autoversicherung starte nach dem Erhalt der notwendigen Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in den kommenden Wochen mit dem operativen Geschäft, heißt es aktuell von den beiden Unternehmen.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Neodigital flexible und digitale Kfz-Versicherungslösungen anzubieten, um so neue Marktsegmente zu erschließen“ sagt Markus Imle, Leiter Neue Geschäftsbereiche (NG) der Huk-Coburg und Vorstand der Neodigital Autoversicherung. „Das Joint Venture wird wegweisend für die deutsche Versicherungsindustrie sein“, erwartet er. Besonderes Merkmal ihrer gemeinsamen Kfz-Police sei ein Telematik-Baustein, um nach Auswertung der Daten einen individuellen Beitrag abrechnen zu können.

„Wir stehen für eine komplette digitale und online-gestützte Verwaltung aller Verträge“, erklärt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Neodigital. „Unser Partner, die Huk-Coburg, ergänzt unseren Ansatz hervorragend und steht für eine hohe Preis- und Leistungsqualität sowie eine langjährige Expertise in der Kfz-Versicherung. Beides gepaart bietet nicht nur den Kund:innen, sondern auch den Vermittlern sowie Beratern neue digitale Produkt- und Lösungsangebote, die so noch nicht am Markt zu finden sind.“