Die R+V hat den Versicherungsschutz bei Naturgefahren deutlich erweitert: Der neue entwickelte Baustein „Naturgefahren Plus“ geht über den klassischen Deckungsumfang hinaus. Neben Überschwemmung, Erdrutsch oder Schneedruck sind damit auch Schäden durch Starkregen und Rückstau umfassend versichert.

Wenn zum Beispiel bei Starkregen das Wasser über Türen, Fenster oder Schächte ins Gebäude dringt, ersetzt die R+V den Schaden ach dann, wenn das Grundstück nicht überflutet war. Auch beim Rückstau gibt es Erweiterungen. Wenn das Wasser aus den Kanälen in die Gebäude zurückfließt, erstattet die R+V die Schäden.

Das gilt nicht nur für Abwasserleitungen im Haus, sondern zum Beispiel auch für den Abfluss vor der Kellertür, über den Regenwasser abgeleitet wird. Die Naturgefahrenversicherung der R+V ersetzt Schäden an Gebäuden und dem Inventar ohne Obergrenze. Vor allem ältere Verträge decken Gefahren oft nicht ab.