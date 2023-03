Senioren im Restaurant: Bei der fondsgebundenen Sofortrente der Canada Life können sich Neueinsteiger zwischen 62 bis 67 Jahren jetzt im Durchschnitt mehr als 30 Prozent höhere Einstiegsrenten als bisher sichern. | Foto: Pexels

Der Versicherer Canada Life hebt die garantierten Renten in der Einmalbeitragslösung Garantie Investment Rente an. Neueinsteiger zwischen 62 bis 67 Jahren können sich jetzt im Durchschnitt mehr als 30 Prozent höhere Einstiegsrenten als bisher in der fondsgebundenen Sofortrente sichern.

Die Rente kann man sofort beziehen oder bis zu 20 Jahre aufschieben. Die Kundengelder sind dabei durchgängig über drei zur Auswahl stehende Portfolien am Kapitalmarkt investiert. Die Höhe der Garantierente ist lebenslang garantiert und kann bei guten Fondsergebnissen noch weiter steigen. Diese Erhöhungen sind dann ebenfalls lebenslang garantiert.

Kunden können jederzeit kostenfrei Geld aus ihrem Vertragsvermögen entnehmen – vollständig oder teilweise. In diesem Fall wird die Rentenhöhe neu berechnet.