Das neue Joint Venture von Neodigital Versicherung und Huk-Coburg hat ihre ersten Produkte an den Markt gebracht. Ihre digitale Kfz-Versicherung ist in verschiedenen Leistungsstufen verfügbar: Unter den Leistungskategorien Neo S, Neo M und Neo L können die Kunden den für sie passenden Versicherungstarif wählen. Zudem gibt es jeweils Telematik-Funktionen, bei denen individuelle Daten zum persönlichen Fahrstil erhoben werden.

Zunächst erhalten alle an Neodigital angebundene Vertriebspartner über das hauseigene Serviceportal Myneo Zugriff auf die neue Angebotspalette. Aber auch in vielen Pools sollen die Produkte der neuen Neodigital Autoversicherung verfügbar sein. Ab April werden sie auch auf den großen Vergleichsportalen und über die Neodigital-Website für Neukunden angeboten. Ihren Vertrag können sie dann digital über die Neodigital-Versicherungsplattform verwalten.