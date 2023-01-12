Policen-Produktnews der Woche: Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer

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Die Debeka hat ihr Angebot betrieblicher Versicherungen neugestaltet. Denn: „Die kleinen und mittelständischen Unternehmen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Anders als bei größeren Unternehmen gibt es dort regelmäßig keine spezialisierten Ansprechpartner für Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Hier sehen wir die Aufgabe unserer angestellten Berater im Außendienst, die die Unternehmen ganzheitlich betreuen“, erläutert Paul Stein, Vertriebsvorstand der Debeka. Für die Kundenbetreuung haben die Koblenzer Mitarbeiter zu Firmenexperten ausgebildet.

Die neue Angebotslinie unter dem Namen „Debeka-Firmenwelt“ enthält einerseits Versorgungssysteme für Mitarbeiter: Über die betriebliche Altersvorsorge und die betriebliche Krankenversicherung für Beschäftigte versuchen viele Arbeitgeber, Fachkräfte für sich zu gewinnen und langfristig zu binden. Hinzu kommen Gewerbe-Policen, um Betriebs- und Geschäftsrisiken abzusichern. Das umfasst unter anderem die Inhalts-, Haftpflicht-, Elektronik-, Maschinen-, Gebäude-, Rechtsschutz- sowie Fahrzeug- und Flottenversicherung.