Policen-Produktnews der Woche Die neuen Tarife und Angebote der Versicherer
Die R+V Versicherung bietet ab sofort einen digitalen Pflegeberater für Menschen, die Angehörige betreuen. Denn für sie sind neben der emotionalen Belastung oft kurzfristig zahlreiche Fragen zu klären: Welche Leistungen stehen dem Pflegebedürftigen und dem Pflegenden zu? Welche finanzielle und fachliche Unterstützung gibt es? Das Online-Tool kann jeder Interessierte kostenlos nutzen, er muss dafür kein R+V-Kunde sein.
Anders als viele ähnliche Angebote soll das Tool seinen Nutzern insbesondere Tipps liefern, die ganz auf die persönliche Situation zugeschnitten sind. „Der R+V-Pflegeberater fragt zunächst umfassend die persönlichen Umstände ab und gibt dann ganz konkrete Hilfen“, erläutert Jennifer Schenke, Leiterin des R+V-Kompetenzzentrums Gesundheit. Neben Tipps rund um die Pflege bündelt der Wiesbadener Versicherer dort weiterführende Angebote, beispielsweise zur Erstellung einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht.