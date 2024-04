I. Kurzportrait

Die NÜRNBERGER Versicherung ist eins der größten unabhängigen Versicherungsunternehmen in Deutschland. Mit rund 4,3 Mrd. EUR Umsatz und knapp 4.400 angestellten Mitarbeitenden sind wir spartenübergreifend in den Bereichen Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherung sowie im Finanzdienstleistungsbereich in Deutschland tätig. Das börsennotierte Mutterunternehmen des Konzerns ist die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG. Seit 1884 erfüllt die NÜRNBERGER Versicherung die Erwartungen ihrer Kunden, Partner und Mitarbeitenden und steht damit für Verlässlichkeit, Unabhängigkeit und Solidität.

II. Blick in den Vertrieb

Die NÜRNBERGER zeichnet sich für ihren vielfältigen Vertriebswege-Mix in der Vermittlerorganisation aus, heute wie auch schon in der Vergangenheit. Dazu gehört neben einem im Wettbewerb langjährig etablierten Maklervertrieb auch ein starker Exklusivvertrieb - beides unter der Verantwortung unseres Vorstands für Vertrieb und Marketing Andreas Politycki. Aus dem engen Zusammenspiel zwischen dem Vertriebsweg für freie Vermittler und der Ausschließlichkeit wird gegenseitig voneinander profitiert und Stärke gezogen. Neben der sehr starken Positionierung im Maklermarkt, insbesondere in unserem Fokusthema Einkommensschutz in der Lebensversicherung, liegt der deutliche strategische Auftrag für die nächsten Jahre auf dem Ausbau des Exklusivvertriebs. Der NÜRNBERGER Vorstand hat das klare Statement gesetzt, den bereits in der Vergangenheit profitablen Vertriebswegs der Generalagenturen in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Mit dem Motto GAx2 ist es das klar formulierte Ziel, die Vertriebsmannschaft bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Die ersten konzentrierten Aktivitäten unserer Recruiting-Offensive zeigen Wirkung und bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Als mittelständischer Versicherer bieten wir Auszubildenden, Quereinsteigern, Angestellten und auch selbständigen Vertriebspartnern eine Heimat, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

III. Warum NÜRNBERGER?

Die NÜRNBERGER zeichnet sich durch zahlreiche Mehrwerte aus – sowohl für Interessierte, die in das Berufsfeld des Versicherungsvertriebs einsteigen möchte, aber auch für branchenerfahrene Kenner.

Die Grundlage für Ihren Erfolg als Vertriebspartner im Exklusivvertrieb bietet ein spartenübergreifender, absolut wettbewerbsfähiger Produktkoffer mit vornehmlich NÜRNBERGER Produktlösungen und sinnvoll ergänzenden Kooperationsprodukten. Darüber hinaus bieten wir einen technisch und prozessual am Markt einmaligen Service im Bereich Bestandsparkplatz und auch im Ventilgeschäftsbereich. Damit ist sichergestellt, dass Sie Ihren Kunden immer eine passende Lösung anbieten können. In der täglichen Arbeit unterstützen wir mit unserer regionalen Betreuungsstruktur, vom Vertriebsleiter bis hin zum Landesdirektor. Kurze Entscheidungswege, bei Bedarf bis zum Vorstand, die direkte Kontaktmöglichkeit an die Zentrale, ein fest etabliertes Leadmanagementsystem, diverse Zielgruppenkonzepte mit speziellen Produkten und Beratungskonzepten – beispielsweise in den Bereichen Apotheke, im Bauhaupt- und Nebengewerbe, im öffentlichen Dienst, oder auch im Motorrad- und Pferdesportbereich – sind nur einige Beispiele, die unsere NÜRNBERGER Welt im Exklusivvertrieb einzigartig machen. Ob klassisches Ladenlokal, Büro im Industriepark oder auch eine Integration in einer Eisdiele – die NÜRNBERGER unterstützt Sie bei Ihrem individuellen Konzept und Ihrem Geschäftsmodell.

IV. Ihr Kontakt zu uns

Wir haben Ihr Interesse geweckt – dann vernetzen Sie sich gerne mit der NÜRNBERGER und melden Sie sich gerne über alle Kontaktmöglichkeiten. Ob digital, über beispielsweise unsere Social-Media-Auftritte, per E-Mail an [email protected] oder in Person über unsere regionalen Ansprechpartner vor Ort, wir freuen uns von Ihnen zu hören.