Starker Markt trotz Gängelei Die Pandemiegewinner aus der E-Learning-Branche

Wer in die Themen Zukunft des Lernens oder der Arbeit investieren will, sollte Dickschiffe wie Microsoft oder Netflix meiden. Welche Aktien im Sektor Bildungstechnologie Kirill Pyshkin wirklich reizen, erklärt der Fondsmanager des Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund in seinem Marktkommentar.