Welche Anbieter haben Produkte, die die Kunden begeistern und die sie nicht mehr missen möchten? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue nach. Hier die Produkt-Champions unter den Rechtsschutzversicherern.

Für die jährliche Studie „Produkt-Champions“ hat Servicevalue in diesem Jahr 2.513 Unternehmen aus 187 Branchen untersucht. Aus den Antworten haben die Forscher den sogenannten „Product Benefit Score“ (PBS) in Prozent errechnet. Je höher der PBS, desto besser schneidet der Anbieter ab. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche den höchsten Begeisterungswert aufweisen, werden als Branchengewinner ausgezeichnet.

Die besten Durchschnittswerte als Branche erzielen Drogerien und Haustechnik mit Rossmann beziehungsweise Stiebel Eltron als Nummer eins. Welche Gesellschaften die aus Kundensicht besten Rechtsschutzversicherungen anbieten, erfährst du in unserer Bildstrecke.

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Platz 6: Allianz 1 / 6 Allianz-Tower in Berlin:. Bildquelle: Imago Images / F. Berger