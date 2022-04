Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Wisdom Tree legt zwei neue ETPs auf

WisdomTree hat sein Rohstoff-ETP-Angebot durch die Markteinführung von zwei thematischen Metall-ETPs erweitert, die ein Engagement in den Themen Energiewende und Batterien ermöglichen.

Der WisdomTree Energy Transition Metals ETC ermöglicht Investoren Zugang zu Metallen, die für den Megatrend Energiewende von entscheidender Bedeutung sind. Dabei geht es unter anderem um Elektrofahrzeuge, Stromübertragung, Ladetechnologien, Energiespeicherung und die Stromgewinnung mit Sonnen- und Windenergie sowie Wasserstoff. Der Index setzt sich derzeit aus Kupfer, Nickel, Aluminium, Silber, Zink, Zinn, Platin und Gold zusammen.

Der WisdomTree Battery Metals ETC ermöglicht den Investoren hingegen Zugang zu wichtigen Metallen zum Thema Batterien, einer Untergruppe des Megatrends Energiewende. Im Fokus stehen hier Elektrofahrzeuge, Ladetechnologien und Energiespeicherung. Der Index setzt sich aus Nickel, Aluminium, Kupfer und Zink zusammen.

Amundi listet zwei neue nachhaltige ETFs

Amundi, Europas größter Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, hat mit dem Amundi Global AGG SRI Ucits ETF und dem Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select Ucits ETF zwei neue Produkte lanciert. Beide ETFs sind in Euro und US-Dollar auf Xetra handelbar.

Der Amundi Global AGG SRI Ucits ETF bietet Anlegern Zugang zu den Anleihen von mehr als 1.200 Emittenten mit Investment-Grade-Rating und der Berücksichtigung eines ESG-Filters, der die folgenden Kriterien erfüllt:

Strikter Ausschluss von Emittenten, die in Geschäftsbereiche wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Gentechnik, Kernkraft, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und Kohleabbau involviert sind

Auswahl der 80% besten Emittenten gemäß ESG-Rating

Der Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select Ucits ETF bietet die einzigartige Möglichkeit, nachhaltig in zwei Industrieländer und sieben Schwellenländer im fernen Osten exklusive Japan zu investieren:

Strenger Ausschlussvon Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Alkohol,konventionelle Waffen, Glücksspiel, Atomkraft, Öl und Gas sowie Kohleabbau