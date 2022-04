Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Kollektive-Intelligenz-Technologiefonds gestartet

Das Fintech Coiq.Capital hat gemeinsam mit Universal Investment am 2. Februar den Aktienfonds CoIQ Collective Intelligence aufgelegt, der ein fundamental neues Anlagemodell verfolgt: Statt auf die limitierte Perspektive Einzelner setzen die Tech-Unternehmer auf kollektive Intelligenz und nutzen damit die „Weisheit von Vielen“. Aus mehr als 50.000 Teilnehmenden der Börsensimulation informunity.de identifizieren sie diejenigen, die den breiten Aktienmarkt über einen langen Zeitraum schlagen. Aus deren Anlageentscheidungen wird das Portfolio gebildet. Mit einer jährlichen Rendite von 18 Prozent im Zeitraum 2010 bis 2021 hätte dieses den globalen Aktienmarkt signifikant geschlagen.

Han-ETF listet weltweit ersten ETF für elektrische Ladeinfrastruktur

Han-ETF hat jüngst den Electric Vehicle Charging Infrastructure Equity UCITS ETF (ISIN: IE000HMSHYJ6) ins Leben gerufen. Es ist der weltweit erste ETF für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Er bietet Anlegern die Möglichkeit vom Ausbau der Ladeinfrastruktur für Autos zu profitieren. Der ETF wird gemäß den EU-SFDR-Vorschriften als Artikel 8 eingestuft.

Der Hintergrund: Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen steigen schnell an. Allein im Jahr 2021 hat sich der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen mehr als verdoppelt. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit von heute drei Prozent aller Autos bis 2040 auf fast 60 Prozent steigen wird. Um bis zum Jahr 2040 die rund 600 Millionen Elektrofahrzeuge fahrtüchtig zu halten, muss die heutige Ladeinfrastruktur enorm ausgebaut werden. Marktforschungsprognosen gehen davon aus, dass die globale Kapazität an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den nächsten fünf Jahren versechsfacht werden soll.

Neues Krypto-ETP auf Xetra handelbar

Seit dem 22. April ist ein börsengehandeltes Produkt der ETC Group auf die Kryptowährung XRP (ISIN: DE000A3GYNB0) über Xetra handelbar. Dieses wird von Han-ETF vertrieben und ist in Euro und Dollar erhältlich. Mit dem XRPetc-ETC Group Physical XRP (ISIN: DE000A3GYNB0) haben Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der Kryptowährung Ripple zu partizipieren. Der mit Ripple physisch hinterlegte Exchange Traded Note (ETN) wurde im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und wird über Eurex Clearing zentral gecleart. Durch das zentrale Clearing profitieren Investoren von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte.

Axa legt Fonds für Biodiversität auf

Investoren steht mit dem AXA WF ACT Biodiversity (LU2429085033) aus dem Hause Axa Investment Managers eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, mit dem sie auf das Thema „Biodiversität“ setzen können. Die Strategie will einen positiven und messbaren Einfluss auf die Umwelt erzielen und langfristige finanzielle Erträge erreichen.

Der AXA WF ACT Biodiversity-Fonds ist Teil der ACT-Produktreihe von AXA IM und wird von Amanda O'Toole verwaltet. Er zielt darauf ab, den Verlust der biologischen Vielfalt durch Investitionen in erstklassige Unternehmen einzudämmen, die innovative Lösungen für Probleme wie die Verschmutzung von Land und Wasser, die Verschlechterung der Bodenqualität, den Schutz von Fauna und Flora und den übermäßigen Verbrauch anbieten.

Die Managerin kommentiert: "Die biologische Vielfalt geht in alarmierendem Tempo verloren und bedroht die Zukunft unseres Planeten, wobei die menschliche Wirtschaftstätigkeit die Hauptursache dafür ist. Mit der Zeit werden sich diese negativen externen Effekte als wirtschaftliche Kosten für Unternehmen herauskristallisieren. Die Biodiversitätsstrategie von AXA IM identifiziert und investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen beitragen.“

CoinShares und FTX starten physisch besicherten ETP



CoinShares, Europas größte Investmentgesellschaft für digitale Vermögenswerte, und die Kryptowährungsbörse FTX gehen eine strategische Partnerschaft ein und legen gemeinsam ein physisch besichertes FTX Token ETP (ISIN: GB00BNRRFJ82) auf, welches ab heute auf Xetra notiert. Das Startkapital beläuft sich auf rund 40 Millionen US-Dollar.