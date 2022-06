Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Dunkelgrüner Anleihefonds von Invesco

Invesco hat einen neuen Fonds für Unternehmensanleihen aufgelegt, mit dem Anleger in Europa an der Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft partizipieren können. Primäres Ziel des Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund (LU2317489206) ist es, einen Beitrag zur Realisierung des Ziels einer Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen auf netto Null bis 2050 oder früher zu leisten.

„Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen nimmt in allen unseren Kundensegmenten zu – von Privatkunden über Pensionsfonds bis hin zu Versicherungen. Mit diesem neuen Fonds reagieren wir auf diesen Bedarf", erklärte Oliver Bilal, Head of EMEA Distribution bei Invesco, anlässlich der Fondsauflage.

Der als Artikel-9-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestufte Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Das Fondsmanagementteam besteht aus Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth und Matthew Henly. Die Fondsmanager werden vom Global ESG Team von Invesco unterstützt und haben Zugriff auf die Expertise der gesamten globalen Fixed Income Plattform der Gesellschaft. Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass Unternehmen, die besser für die Auswirkungen von Klimarisiken gerüstet sind, langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerungen für ihre Aktionäre erzielen werden.

Wertsicherungsfonds von Hanse Merkur und Universal Investment

In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds mit dem Namen HMT Global Wertsicherung 90 (ISIN: DE000A3DD994) auf. Der Fonds kombiniert eine aktive Asset Allokation in globale Aktien- und Rentenmärkte mit einer Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis. Finanziert wurde das Startvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro von der Muttergesellschaft des Asset Managers.

Der HMT Global Wertsicherung 90 investiert schwerpunktmäßig in Aktien und Staatsanleihen der G7-Länder, wobei Währungsrisiken weitgehend abgesichert werden. Die Asset Allokation basiert auf systematischen Rendite- und Risiko-Einschätzungen für die unterschiedlichen Märkte und auf portfoliotheoretischen Optimierungsverfahren. Zur Sicherung der Wertuntergrenze von 90 Prozent auf Kalenderjahresbasis nutzt der Fonds eine dynamische, regelbasierte und prognosefreie Wertsicherungsstrategie.

Die Asset Allokation wird hierbei laufend so angepasst, dass der Fonds selbst bei deutlich negativen Kursentwicklungen an allen Märkten seine Wertuntergrenze einhält. Abgerundet wird der Investmentprozess durch antizyklische Überlegungen, welche die Wertentwicklung des Fonds in Seitwärtsmärkten stabilisieren soll.

Magna AM und Hansainvest legen geschlossenen Immobilienfonds auf

Die Magna Asset Management AG und Hansainvest haben mit dem Magna High Eleven gemeinsam mit zwei institutionellen Anlegern ihren ersten Fonds in der neuen Form des geschlossenen Spezial-Sondervermögens aufgelegt. Erst im Sommer 2021 wurde mit dem Inkrafttreten des neuen Fondsstandortgesetzes (FoStoG) das geschlossene Spezial-Sondervermögen als neue Rechtsform für Immobilienfonds in Deutschland eingeführt.

Der Fonds investiert in ein Neubauprojekt in zentraler Lage am Bremer Hauptbahnhof. Die Mietfläche von rund 21.600 qm wird im wesentlichen Teil für Hotellerie und Parken genutzt und ist langfristig an namhafte Betreiber vermietet. „Im Gegensatz zu anderen Anlageprodukten zeichnet sich das geschlossene Sondervermögen durch einen höheren Grad an Flexibilität und einfachere Fondsstrukturen aus“, berichtet Ludger Wibbeke, Geschäftsführer und verantwortlich für das Real-Assets-Geschäft bei Hansainvest. Ein wichtiger Punkt für Investoren: Die Fondsanteile sind depotfähig.