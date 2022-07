Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Amundi startet grünen Anleihefonds

Die Fondsgesellschaft Amundi hat mit dem Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond (ISIN: LU0945151578) einen neuen Fonds für grüne Unternehmensanleihen aufgelegt. Das Neuprodukt richtet sich an Privatanleger und institutionelle Investoren.

Der Fonds investiert global in Unternehmensanleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von umwelt- und klimafreundlichen Projekten verwendet werden und die eine messbar positive Auswirkung auf die Umwelt haben, teilte Amundi mit. Ins Portfolio kommen Anleihen von Firmen aus den Branchen alternative Energien und Versorger, Finanzwerte, Transport und Immobilien.

Als Fondsmanager sind Yael Muscat, Alban de Faÿ und Hervé Boiral für den Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond verantwortlich. Sie orientieren sich an den sogenannten Green Bond Principles, auf Freiwilligkeit beruhende Leitlinien für den Emissionsprozess von grünen Anleihen. Zudem werde jährlich über die durch die finanzierten Projekte vermiedenen CO2-Emissionen berichtet, heißt es von Amundi.

Lombard Odier Investment Managers setzt auf nachhaltige Lebensmittelproduktion

LO Funds – New Food Systems (ISIN: LU2491942046) heißt ein neuer Themenfonds von Lombard Odier Investment Managers. Schwerpunkt des Aktienfonds ist die nachhaltige Lebensmittelwirtschaft. Insgesamt sollen 35 bis 50 Qualitätsunternehmen aus drei Themenbereichen ins Portfolio.

Dazu gehört, erstens, der Bereich nachhaltige Lebensmittelproduktion, darunter nachhaltige Aquakultur, grüne Düngemittel sowie neue Lebensmittelzusatzstoffe und -zutaten. Zweitens sind Aktien von Firmen, die spezialisierte Produkte und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette anbieten – etwa landwirtschaftliche Geräte, Technologie für die Präzisionslandwirtschaft sowie neue Formen der Lebensmittelverpackung und Logistik – Teil des Fonds. Infrage kommen zudem drittens Unternehmen aus dem Bereich nachhaltiger Lebensmittelkonsum, darunter Lebensmittelhersteller, Einzelhändler und Restaurants.

Hamburger Family Office legt Dachfonds auf

Lennertz & Co. bringt einen neuen Dachfonds an den Start. Der LCO Venture US II soll wie der Vorgängerfonds Zugang zu Venture-Fondsmanagern in den USA ermöglichen, heißt es vom Hamburger Family office. Der Investmentfokus der Zielfonds liege auf der Technologiebranche.

Etwa zehn US-Zielfonds kommen ins Portfolio. Accel, Firstmark, Insight Partners, Kleiner Perkins, Lightspeed, NEA und TCV stehen den Angaben zufolge bereits fest. Insgesamt soll das Portfolio mit mehr als 80 Prozent überwiegend aus Fonds bestehen, die in der Frühphase in Firmen investieren. Bis zu 20 Prozent des Fondsvolumens sind für Direkt- und Co-Investments vorgesehen. Investoren beteiligen sich damit an etwa 300 Unternehmen.

Zur US-Fondsserie von Lennertz & Co. gehören vier weitere Wagniskapital-Dachfonds, von denen drei zum Tochterunternehmen BPE gehören. Das Family Office legt in den Bereichen Private Equity Europa, Venture Capital Europa und Venture Capital USA alle zwei Jahre jeweils einen neuen Dachfonds auf.