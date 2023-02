Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Squad-Fondsboutique legt Fonds mit Ex-Flossbach von Storch-Managern auf

Zu Jahresbeginn haben Elmar Peters und Thorsten Vetter die neue Fondsgesellschaft Praemium Capital GmbH gegründet. Inzwischen wurde der erste Fonds, Squad Praemium Opportunities (ISIN: DE000A3D58K5) unter dem Dach der Squad Fonds aufgelegt. Im Multi-Asset-Fonds mit globaler Ausrichtung können die beiden Manager sehr flexibel agieren. Die hohen Freiheitsgrade verschaffen den Managern die Möglichkeit, je nach Börsenwetter die attraktivsten Instrumente auszuwählen. Das können Aktien, Wandelanleihen, Anleihe oder auch Optionsstrategien sein. Dabei wird stets das Risiko-Ertrags-Verhältnis jeder Anlage berücksichtigt. Die Anlagephilosophie des Fonds basiert auf ausgewählten Qualitätskriterien.

Elmar Peters äußert sich wie folgt: „Durch unsere Unabhängigkeit von Fondsvolumen, Größenbeschränkungen und Konzernvorgaben haben wir nun wieder die volle Bandbreite an Anlageoptionen zur Verfügung. Wir können das jeweils sinnvollste Investment in Betracht ziehen, unabhängig davon, ob es sich um Nebenwerte, Sondersituationen, Standard- oder Qualitätsaktien handelt.“

„Mit der Praemium Capital GmbH erschließen wir uns zudem ein weiteres Geschäftsfeld bei Squad Fonds. Beide Fondsberater haben einen ausgewiesenen Track-Record bei institutionellen Kunden. Gemeinsam wollen wir diesen Bereich erfolgreich erschließen“, sagt Oliver Morath, Vertriebschef der Spezialisten-Boutique Squad Fonds.

Ex-Starcapital-Manager meldet sich zurück

Starfondsmanager Manfred Schlumberger hat als Geschäftsführer und Chief Investment Officer der Ha-Va Verwaltungsgesellschaft die Beratung des neuen HaVa Flexible Allocation (ISIN: DE000A3CQVU8) übernommen, der Mitte des Monats aufgelegt wurde. Schlumberger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Portfoliomanager des Vermögensverwalters Starcapital, ist seit einigen Monaten bei der hessischen Anlageboutique beschäftigt.

Der Ha-Va Flexible Allocation Fonds ist ein globaler Multi-Asset-Fonds mit einer aktiven und flexiblen Anlageallokation über mehrere Assetklassen hinweg. Die Aktienselektion erfolgt auf der Grundlage einer quantitativen Vorabauswahl. Der Fonds knüpft an die früheren Allokationsfonds von Schlumberger an.

Mischfonds Made in Kiel

Die Kieler Volksbank hat mit dem Meisterstück-Fonds (ISIN: DE000A3D5CJ4) ihren ersten hauseigenen Fonds aufgelegt. In den Fonds fließe neben der 125-jährigen Erfahrung das gesamte Know-how aus dem Bereich Vermögensmanagement der Bank ein, heißt es auf der Website der Kieler Volksbank. Der Fonds verfolgt nachhaltige Anlageziele und ist daher nach Artikel-8 eingestuft. Es solle nur in Unternehmen investiert werden, die der sogenannten ESG-Strategie entsprechend wirtschaften.

„Der Verantwortung für die Verwaltung von Ersparnissen eines ganzen Lebens unserer Kunden bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Darum lautet mein Investmentmotto: Ich manage Risiko und keine Rendite“, äußert sich Portfolioverwalter Christian Hildenbrand zur Anlagestrategie.

Vontobel legt zwei Schwellenländer-Rentenfonds auf

Vontobel reagiert auf die starke Nachfrage seiner Kunden und erweitert sein Angebot an Schwellenländer-Rentenfonds, die sich auf Investment-Grade-Anleihen in Hartwährung und die Region Asien konzentrieren.

Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Investment Grade (ISIN: LU2400051400) konzentriert sich auf hochwertige Investment-Grade-Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in verschiedenen Hartwährungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Vontobel Fund - Asian Bond (ISIN: LU2463986153) hingegen investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen aus verschiedenen Regionen Asiens in verschiedenen Hartwährungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten. Beide Fonds verfolgen das Ziel, über einen vollständigen Konjunkturzyklus hinweg attraktive Renditen zu erzielen, wobei der Grundsatz der Risikodiversifizierung berücksichtigt wird.

„Die Fonds sind wichtige Ergänzungen unserer breiten Palette an Emerging-Market-Lösungen“, erläutert der künftige Fondsmanager Wouter Van Overfelt und ergänzt, dass einer der Fonds Kunden durch eine weniger risikoreiche Version unserer bestehenden Hartwährungsfonds Zugang zu hochwertigen festverzinslichen Anlagen biete. Der andere sei eine asiatische Version des Flaggschiff-Fonds für Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern und böte ein Engagement in schnell wachsenden Volkswirtschaften Asiens.

Neue Global X-ETFs mit eingebautem Schutz gegen Marktschwankungen

Der US-amerikanische ETF-Anbieter Global X hat mit dem Global X S&P 500 Quarterly Buffer ETF und dem Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge ETF zwei Fonds aufgelegt, die Anlegern Schutz gegen Marktschwankungen bieten sollen. Die Fonds haben das Ziel, im Laufe jedes Quartals die ersten 5 Prozent der Verluste des S&P 500 abzufedern und gleichzeitig bis zu einem bestimmten Obergrenze Kapitalwachstum zu erzielen.

Rob Oliver, Leiter der Geschäftsentwicklung für Europa bei Global X, erklärt, dass aufgrund der anhaltenden Marktvolatilität und Rezessionsängste viele Anleger bestrebt sind, erwartete Verluste an den Aktienmärkten zu vermeiden und gleichzeitig ein bestimmtes Risiko- und Ertragsniveau aufrechtzuerhalten. Er fügt hinzu, dass die beiden neuen Strategien darauf abzielen, Anlegern, die weiterhin in breite Aktienindizes investiert bleiben möchten, Schutz vor Abwärtsrisiken inmitten der anhaltenden Unsicherheit zu bieten.

Matthews Asia benennt Flaggschiff-Fonds um

Matthews Asia hat beschlossen, den Namen des Matthews Asia ex Japan Dividend Fund (ISIN: LU1311310541) in Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Fund zu ändern, um das Total-Return-Ziel der Strategie besser widerzuspiegeln. Die beiden leitenden Portfoliomanager Kenneth Lowe und Sharat Shroff werden die Anlagephilosophie und die Auswahl der Einzeltitel für den Fonds unverändert beibehalten. Darüber hinaus bleiben auch die Managementgebühren unverändert.