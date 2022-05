Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Axa, Unilever und Tikehau Capital legen gemeinsam einen Impact-Fonds auf

Der Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzern Axa, der Konsumgüterhersteller Unilever und die Vermögensverwaltungsgruppe Tikehau Capital haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge sie einen Impact-Fonds gründen wollen. Ziel des von Tikehau Capital gemanagten Fonds ist die Förderung regenerativer landwirtschaftlicher Erzeugungsverfahren, wobei der Schwerpunkt auf drei Kernbereichen liegt:

Schutz der Bodenqualität zur Förderung der Artenvielfalt, Erhaltung der Wasserressourcen und Bekämpfung des Klimawandels.

Verbesserung der künftigen Versorgung mit regenerativen Rohstoffen, um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung und die zunehmende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Produkten zu decken.

Unterstützung bei der Erschließung technologischer Lösungen, die den Übergang zu einer regenerativen Landwirtschaft beschleunigen sollen.

Die Impact-Ziele und deren Messung sollen im Mittelpunkt stehen und vollständig in die Anlagestrategie eingebettet sein.



Emerging Markets Equity ESG Improvers (ISIN: LU2386146430)

Amundi hat den Emerging Markets Equity ESG Improvers aufgelegt. Das Portfolio des aktiv verwalteten Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die ihr ESG-Profil kontinuierlich verbessern und ein starkes nachhaltiges Wachstumspotenzial aufweisen. Das Fondsmanagement plant, aktiv in ein breit gefächertes, diversifiziertes Portfolio von 90-120 Aktientitel aus Schwellenländern zu investieren. Dabei möchte sich das Fondsmanagement auch mit Firmen auseinandersetzen, deren ESG-Profil noch schwach ist, sich jedoch verbessert.

Next Generation Space Economy

Neuberger Berman hat den Next Generation Space Economy aufgelegt. Der Fonds soll über Aktien in den Ausbau der Weltrauminfrastrukturen investieren. Ziel ist demnach ein langfristiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Unternehmen, die zur Raumfahrtindustrie zählen oder davon profitieren. Das Fondsmanagement berücksichtigt zudem ESG-Kriterien bei den Anlageentscheidungen. „Wir rechnen mit einer so schnellen und weitreichenden Entwicklung wie bei der Smartphone-Technologie und erwarten große und langfristige Chancen für Investoren“, so Michael Barr, Portfoliomanager bei Neuberger Berman.