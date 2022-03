Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Neuer Index für DWS-ETF

DWS wechselt den Index für den Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond Ucits ETF (ISIN: LU0942970798). Durch den Indexwechsel bezieht das Fondsmanagement nun ESG-Kriterien ein. Der abgebildete Index Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral schließt dabei Emittenten aus, die in kontroversen Branchen bestimmte Umsatzschwellen überschreiten. Der abgebildete Index enthält rund 13.000 Anleihen. Zudem hat das Fondsmanagement die Gebühren auf 0,15 Prozent gesenkt.



Vaneck richtet vier ETFs neu aus

Vaneck hat vier seiner ETFs stärker nach Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet und dazu die zugrundeliegenden Indizes aktualisiert oder ausgetauscht:

Der Vaneck European Equal Weight Ucits ETF hat eine neue ESG-Überprüfung erhalten und heißt nun Vaneck Sustainable European Equal Weight Ucits ETF (NL0010731816) .

. Der Vaneck Iboxx EUR Corporates Ucits ETF (NL0009690247) hat als neuen Index den Iboxx SD-KPI EUR Liquid Corporates erhalten.

hat als neuen Index den Iboxx SD-KPI EUR Liquid Corporates erhalten. Der Vaneck Semiconductor Ucits ETF (IE00BMC38736) hat eine neue ESG-Überprüfung im zugrundeliegenden Index erhalten, womit der ETF nun als Artikel-8-Produkt gilt.

hat eine neue ESG-Überprüfung im zugrundeliegenden Index erhalten, womit der ETF nun als Artikel-8-Produkt gilt. Der Vaneck Hydrogen Economy Ucits ETF (IE00BMDH1538) hat ein ESG-Ziel erhalten und ist nun als Artikel-9-Produkt eingestuft.

Wisdom Tree legt drei neue ETPs auf

Der Vermögensverwalter Wisdom Tree hat seiner Krypto-Asset-Produktreihe drei neue Kryptowährungs-ETPs hinzugefügt:

Wisdom Tree Solana (GB00BNGJ9G01)

Wisdom Tree Cardano (GB00BNGJ9J32)

Wisdom Tree Polkadot (GB00BNGJ9H18)

Die ETPs sind an der Börse Xetra, an der Schweizer Börse SIX und an den Euronext-Börsen in Amsterdam und Paris notiert. Die ETPs haben eine Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent.



GLG RI Sustainable Water and Circular Economy ( IE000CLHE6F4)

Mit dem RI Sustainable Water and Circular Economy hat Man GLG einen neuen aktiv verwalteten Aktienfonds aufgelegt. Das Produkt folgt einer thematischen Anlagestrategie mit nachhaltigem Schwerpunkt. Er soll einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, wobei der Schwerpunkt auf sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, Leben unter Wasser, Leben an Land sowie verantwortungsvollem Konsum und Produktion liegt. Der Fonds ist als Artikel-9-Produkt eingestuft. Das Fondsmanagement orientiert sich am MSCI World Index.