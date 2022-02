Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Global High Yield Low Carbon Credit

Muzinich & Co. stellt den Global High Yield (ISIN: IE0033510391) auf ein kohlenstoffarmes Portfolio um. Zudem wurde der Fonds in Global High Yield Low Carbon Credit umbenannt und ist als Artikel-9-Produkt eingestuft. Ziel des Fonds ist es, eine im Vergleich mit dem globalen High Yield-Universum hohe Kohlenstoff-Effizienz zu erreichen. Langfristig strebt Muzinich & Co. an, das Portfolio bis 2050 auf „Netto-Null“ auszurichten. Zentrales Ziel des Fondsmanagements ist demnach der Klimaschutz.

Zwei neue Fonds von Aviva Investors

Aviva Investors hat zwei neue Fonds aufgelegt. Den Aviva Investors Social Transition Global Equity (ISIN: LU2424942022) und den Aviva Investors Natural Capital Transition Global Equity (ISIN: LU2424941990).



Der Social Transition Global Equity ist nach den Entwicklungszielen 5, 8 und 10 der insgesamt 17 Ziele der Vereinten Nationen (SDG) ausgerichtet. Das Fondsmanagement legt daher in Unternehmen an, die ihre Geschäftsmodelle ändern, um Menschenrechte zu achten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu fördern und ein verantwortungsvolles Unternehmensverhalten zeigen.

Der Natural Capital Transition Global Equity orientiert sich ebenfalls an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs), nämlich an den Zielen 12, 13, 14 und 15. Das Portfolio soll dabei aus Unternehmen bestehen, die ihre Geschäftsmodelle in den Bereichen nachhaltige Böden, nachhaltige Ozeane, Kreislaufwirtschaft und Klimawandel umstellen.



Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration Ucits (ISIN: IE00BFMKQ930)

Der Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration Ucits von der DWS, soll Anlegern Zugang zum Markt für Dollar-Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit und Investment-Grade-Bewertung der führenden Rating-Agenturen ermöglichen. Zusätzlich werden bestimmte ESG-Kriterien berücksichtigt. Der ETF bildet die Entwicklung des Index Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years ab.

Zwei neue ETFs von J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management erweitert die Palette der aktiv gemanagten ETFs: Mit dem JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits (ISIN: IE00BMDV7578), dessen Portfolio vordergründig aus chinesischen Aktien besteht und dem JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits, dessen Benchmark der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index ist.