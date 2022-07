Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Robeco Sam Net Zero 2050 Climate Equities (ISIN: LU2496629259)

Der Vermögensverwalter Robeco hat den Sam Net Zero 2050 Climate Equities aufgelegt. Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der SFDR klassifiziert. Die Manager Chris Berkouwer und Yanxin Liu suchen nach Unternehmen, die einen Beitrag zur Abschwächung des Klimawandels leisten und einen Dekarbonisierungspfad von durchschnittlich rund 7 Prozent pro Jahr verfolgen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen: Umweltfreundliche Technologie, Elektroautos, Batteriespeicherlösungen und Energiewende. Das Portfolio enthält 30 bis 40 Aktien. Die Benchmark des Produkts ist der MSCI World Climate Change Index.



Zwei neue ETPs von 21 Shares

21 Shares hat zwei neue ETPs an der Six Swiss Exchange gelistet. Der S&P Risk Controlled Bitcoin Index (CH1194038563) und der S&P Risk Controlled Ethereum Index (CH1194038571) bieten Zugang zu den Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum und streben eine Volatilität von 40 Prozent an. Da Kryptowährungen, einer hohen Volatilität unterliegen, sind die ETPs so konzipiert, dass sie die Schwankungen durch ein dynamisches Rebalancing abmildern sollen. Demnach fließt das Vermögen der ETPs in US-Dollar, wenn die Bitcoin- oder Ethereum-Volatilität ansteigt oder andersherum. Die Produkte erreichen dies mit der Nachbildung der Benchmarks der S&P Dow Jones Indizes. Dabei soll das Risiko kontrolliert werden, indem das Engagement im zugrunde liegenden Index angepasst und dynamisch in US-Dollar umgeschichtet wird.

Neues Portfolio bei Etoro verfügbar

Auf der Etoro-Plattform ist nun ein Private Equity Smart Portfolio verfügbar. Über das Portfolio können Anleger in 14 börsennotierte Vermögensverwaltungs- und Investmentfirmen investieren, die alternative Vermögenswerte verwalten.