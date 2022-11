Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Neuer quantitativer Absolute Return Fonds von Monega und Persephone

Der Persephone Cointegration Alpha (ISIN: DE000A3CQVR4) verfolgt eine reine Alpha-Strategie. Dabei soll das mathematische Konzept der Kointegration genutzt werden, um in jeder Marktsituation eine Überrendite gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt zu erzielen. Gleichzeitig soll das systematische Marktrisiko über Derivate minimiert werden. Beraten wird der neue Fonds von den Experten der Persephone Quantitative Finance Group in Frankfurt, die seit mehr als zehn Jahren für innovatives, finanzmathematisches Risikomanagement bekannt ist.

Mit Persephone als neuem Fondspartner baut Monega das Angebot an spezialisierten Partnerfonds weiter aus. „Das Konzept zielt auf ein attraktives Risiko-/Rendite-Profil und wird systematisch und prognosefrei gesteuert. Die nicht auf menschliche Vorgaben angewiesene Strategie soll zum Vorteil des Kunden Anlageentscheidungen rein rational treffen und emotionale Fehlentscheidungen unterbinden“, kommentiert Bernhard Fünger, Geschäftsführer von Monega, das Konzept des neuen Fonds.

Santander legt seinen ersten sozialen Investmentfonds auf

Santander Asset Management legt mit dem Santander Prosperity (ISIN: LU2492356287) seinen ersten Fonds für soziale Investitionen auf, der unter Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzen (SFDR) fällt. Der Fonds wurde in Zusammenarbeit mit der Organisation (RED) gegründet und wird multi-thematisch in globale Aktien innovativer Unternehmen investieren, deren Produkte und Dienstleistungen darauf abzielen, Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, Ernährung und Bildung sowie finanzielle Inklusion zu bewältigen. Mindestens 30 Prozent der Einnahmen der Unternehmen im Fondsportfolio sollen aus Aktivitäten stammen, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen von 2015 in Zusammenhang stehen.

Mit Allianz GI ins Metaversum eintauchen

Noch können nicht besonders viele Menschen etwas mit dem Begriff Metaverse anfangen. Allianz Global Investors ist jedoch davon überzeugt, dass sich das ähnlich wie im Fall des Internets und anderer technologischer Fortschritte schnell ändern dürfte und den Unternehmen dahinter viele Chancen eröffnet. Um Anleger an dieser Entwicklung teilhaben zu lassen, hat die Fondsgesellschaft den Allianz Metaverse aufgelegt.

Fondsmanager Marc Phanitsiri investiert von San Francisco aus weltweit in Aktien von Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette zur Erschaffung virtueller Welten. „Wir sehen Potenzial in Unternehmen, die eine Web 3.0-Infrastruktur aufbauen, im Ökosystem von Anwendungen dieser Infrastruktur und in den digitalen Welten, die durch diese interoperablen Anwendungen entstehen. Längerfristig dürfte das Metaverse auch viele nicht-digitale Branchen umfassen wird – den Immobilien- und Finanzsektor genauso wie Industrie und Landwirtschaft“, kommentiert Virginie Maisonneuve, Leiterin des Aktienbereichs bei Allianz Global Investors die Fondsauflage.

Invesco baut Fonds um und nennt ihn Social Progress Fund

Invesco positioniert den Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund neu und nennt ihn ab sofort Invesco Social Progress Fund (ISIN:LU0194779913) Mit dem neu positionierten Fonds will der Fondsanbieter eine Lücke in seinen bestehenden ESG-Angeboten schließen. Der Invesco Social Progress Fund legt den Fokus auf die soziale Komponente von ESG und reagiert damit auf den zunehmenden Wunsch vieler Investoren, mit ihren Anlagen speziell soziale Themen zu adressieren und eine messbare gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

Alternativer Event Driven Fonds von Neuberger Berman

Mit Event-Driven Fonds wollen Fondsmanager außergewöhnliche Ereignisse (Events) von Unternehmen gewinnbringend nutzen. Der US-Vermögensverwalter Neuberger Berman erweitert sein Angebot mit einem entsprechenden Fonds. Fondsmanager Joe Rotter wird dabei von 7 Analysten unterstützt und will mit dem Neuberger Berman Event Driven Fund unabhängig von der Marktlage Erträge erwirtschaften, vor allem in volatilen Zeiten. Profitiert werden soll beispielsweise von Fehlbewertungen im Zuge von Börsengängen, Fusionen und Übernahmen und anderen Unternehmensereignissen.