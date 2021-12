Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF (ISIN: IE000COQKPO9)

Der Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF (NESG) bietet Anlegern Zugang zu einer ESG-Alternative am Benchmark-Index der Nasdaq. Die Unternehmen im Index werden anhand von ESG-Kriterien bewertet und gewichtet. Zudem führt das Unterehmen Sustainalytics ein ESG-Risikorating durch.

Das Rating zeigt, wie gut Unternehmen ihre ESG-Risiken managen, wobei jene mit einem niedrigeren Risiko stärker gewichtet werden. Zudem werden Aktien von Unternehmen ausgeschlossen, die unter anderem mit Alkohol, der Erschließung und Förderung von Öl und Gas in der Arktis, kontroversen Waffen, Glücksspiel oder militärischen Waffen zu tun haben und die nicht den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen. Jedes in Frage kommende Wertpapier wird dann anhand seines Börsenwertes und des ESG-Ratings von Sustainalytics gewichtet. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengesetzt.



Aegon-Global-Sustainable-Sovereign-Bond-Strategie

Aegon Asset Management hat die Global-Sustainable-Sovereign-Bond-Strategie entwickelt. Sie investiert vor allem in finanzstarke Länder, die Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) machen.

Die Strategie wird offiziell auf der UN-Klimakonferenz, der COP26, im schottischen Glasgow vorgestellt. Für die Diversifizierung soll die Strategie weltweit investieren, wobei das Portfolio in der Regel zu 70-90 Prozent in Industrieländern und zu 10-30 Prozent in Schwellenländern anlegen soll. Die Investitionen sollen in Hartwährungsanleihen getätigt werden, wobei die Erträge gegenüber dem Euro abgesichert sind. Die Strategie, orientiert sich am ICE BofA Global Government Index und richtet sich an institutionelle Anleger sowie Kunden mit Nachhaltigkeitszielen.