Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Sozialer Themenfonds von Carmignac

Die französische Fondsgesellschaft Carmignac legt einen Themenfonds auf, der sich an Aktien von Unternehmen mit einem hohen Niveau an Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit beteiligt. Der Carmignac Portfolio Human Xperience (ISIN: LU2295992163) wird von Obe Ejikeme gemanagt. Der Manager verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und einen Hintergrund in Datenwissenschaft und -analysen.

Der Fonds wurde basierend auf der mittels umfassender akademischer Forschungen gewonnenen Überzeugung konzipiert, dass Unternehmen mit einer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit langfristig eine bessere Mitarbeiter- und Kundenbindung sowie überlegene Finanzrenditen vorweisen dürften. Er strebt die Outperformance seiner Benchmark über einen Zeitraum von fünf Jahren an und richtet sich an Anleger, die sich auf das „S“ bei ESG-Anlagen konzentrieren und eine positive soziale Wirkung erzielen möchten. Er weist ein quantifizierbares, nachhaltiges Ziel auf und ist daher als Artikel-9-Fonds der Offenlegungsverordnung registriert.

Mediolanum legt zwei ESG-Fonds auf

Der Vermögensverwalter Mediolanum erweitert seine Produktpalette und legt zwei neue Fonds mit ESG-Fokus auf: Bei Mediolanum Best Brands Multi-Asset ESG Selection handelt es sich um einen Artikel 8-Fonds, während der Mediolanum Best Brands Energy Transition als Artikel 9-Fonds klassifiziert ist.

Der Mediolanum Best Brands Multi-Asset ESG Selection (ISIN: IE000B88M711) ist eine aktiv verwaltete Multi-Asset-Lösung. Ziel ist es, Erträge durch einen Nachhaltigkeitsfilter und einen auf ESG-Integration ausgerichteten Anlageprozess zu erzielen. Durch einen flexiblen Multi-Asset-Ansatz, der dynamisch zwischen den Anlageklassen umschichten und so Marktchancen optimal nutzen kann, eröffnet der Fonds eine effektive Möglichkeit, an den Märkten zu navigieren. Damit bietet er Investoren, die in der sich stetig verändernden Finanzmarktlandschaft nach Lösungen suchen, einen konservativen und pragmatischen Ansatz. Der Fonds wird von Schroders gemanagt. Schroders wurde aufgrund seiner Erfahrung, seinem breiten Spektrum an Multi-Asset-Kapazitäten und aufgrund seiner langjährigen Erfolgsbilanz bei der Berücksichtigung von ESG-Faktoren ausgewählt.



Der Mediolanum Best Brands Energy Transition (ISIN: IE000V4RVQ80) ist hingegen ein global ausgerichteter Aktienfonds. Er investiert in Unternehmen aus dem Energiesektor, die für den Wandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind und davon profitieren sollten. Die Entwicklung des globalen Energiesystems hin zu einem nachhaltigeren System könnte eine der größten Investitionsmöglichkeiten dieses Jahrhunderts darstellen, ist Mediolanum überzeugt. Der Prozess wird durch strukturelle Veränderungen wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung und höhere Energieeffizienz vorangetrieben. Der Fonds zielt darauf ab, durch die Nutzung dieser langfristigen Investitionschancen Erträge zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement wird zunächst an drei Verwalter – Schroders, KBIGI und Pictet – delegiert.