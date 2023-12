Expedition Investment Podcast | Folge 4 Die Qual der Wahl

Es geht ans Eingemachte. Wie wird der Start von Podcast-Host Jerrit Schmidtke an der Börse aussehen? Worauf sollte er besonders achten? ETFs, Fonds, Einzelaktien, Gold, Immobilien, Kryptos, oder doch Anleihen? Diese Folge dreht sich um das richtige Debüt auf dem Parkett.

Podcast-Host Jerrit Schmidtke setzt seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen fort – und will aus seinem neu gewonnenen Wissen heraus endlich durchstarten. Doch da hat er die Rechnung ohne das Vokabular-Wirrwarr gemacht. Die Auswahl an Investitions-Möglichkeiten ist einfach zu groß. Deshalb hört sich Jerrit direkt mal in seinem Umfeld um. Wie investieren denn seine Bekannten und Kolleg:innen?

Den richtigen Durchblick liefern Tipps alleine aber irgendwie noch nicht. Gut, dass in dieser Folge zwei tolle Frauen zu Gast sind, die Jerrits Situation kennen und ihm weiterhelfen können!

Lisa Osada, Finanz-Bloggerin und Podcasterin. Sie hostet den „Aktiengram”-Podcast und beschäftigt sich hauptsächlich mit Finanz-Trends und Aufklärung rund ums Investieren.

Anika Görner, Podcast-Host von dem sehr erfolgreichen Format „Auf Geldreise“ und Finanzredakteurin bei „Finanztip“. Wie sie gestartet ist? Viele Fragen stellen und immer hartnäckig dranbleiben. Denn oft gibt es eine tief verankerte Angst davor, wichtige Finanz-Fragen offen zu stellen. Das wird Jerrit nicht passieren!

Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

Ihr wollt mehr über das Investieren lernen? Um das ganze Interview im Podcast-Format anzuhören, klickt hier:

