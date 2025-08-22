Scope: Diese Fonds schlugen sich zuletzt am besten (August 2025)
Die Ratingagentur Scope hat ihre monatliche Bewertung von mehr als 7.000 Investmentfonds veröffentlicht. Das Ergebnis: 327 Produkte erhielten ein Rating-Upgrade, während 293 Fonds abgestuft wurden. Besonders bemerkenswert ist die anhaltende Erfolgssträhne von Fonds aus dem Bereich „Alternative Energien“.
Alternative Energien führen Performance-Rangliste an
Aktien aus dem Segment Alternative Energien sicherten sich im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge einen Platz unter den Top-Performern. Mit einem Plus von 7,4 Prozent im Juli eroberten sie sogar Platz 1 der Rangliste. Diese Erholung sorgte dafür, dass die Jahresperformance der Vergleichsgruppe erstmals wieder ins positive Terrain rutschte (+0,9 Prozent auf Jahressicht).
Ebenfalls stark performten Biotechnologie-Aktien (+7,1 Prozent) und China-Fonds, die ihre Erholung fortsetzten. Die drei entsprechenden China-Peergroups (China, Greater China und China A-Shares) legten zwischen 6,1 Prozent und 6,9 Prozent zu und bescherten Anlegern auf Jahressicht zweistellige Zuwächse, die Peergroup „Aktien Greater China“ sogar mit 26,6 Prozent.
Einen Performance-Einbruch erlebten dagegen Immobilienaktien - die im Juli ein Minus von 2,5 Prozent verzeichneten. Auch Indienfonds fielen um minus 1,9 Prozent zurück.
Bedeutende Auf- und Abstufungen
Bei den Fondsschwergewichten stach der Amundi Funds Global Aggregate Bond hervor, der nach einem Jahr im Rating-Mittelfeld auf die Note B zurückkehrte. Auch wenn er kurz- und mittelfristig seiner Peergroup hinterherhinkt, konnte er in den vergangenen fünf Jahren mit einer jährlichen Performance von 1,8 Prozent seine Konkurrenten, die im Schnitt 1,3 Prozent Minus machten, deutlich abhängen: Für Scope Anlass, den Fonds wieder hochzustufen.
Der Julius Baer Equity Fund Special Value verbesserte sich seit Jahresbeginn kontinuierlich und erreichte nach einem C nun ebenfalls ein B-Rating.
Auf der Verliererseite musste der Capital Group New Perspective Federn lassen. Der fast 14 Milliarden Euro schwere Fonds rutschte von B auf C ab, nachdem er jahrelang mit A bewertet war.
Die größten Fonds-Upgrades von Scope im Juli
Die größten Downgrades im Juli
Neue Top-Bewertungen
133 Portfolios wurden erstmals bewertet, davon erhielten 31 aktive Fonds ein Top-Rating (A oder B). Besonders hervorzuheben ist der JPM Europe Equity Absolute Alpha, der mit einem A-Rating direkt auf Platz 1 in seiner Peergroup startete.
Über Scope: Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von rund fünf Billionen Euro. Das Rating umfasst fünf Stufen von A (sehr gut) bis E (schwach). Die Rating-Noten verteilen sich aktuell folgendermaßen:
• 680 Fonds mit A-Rating (9,6 Prozent)
• 1.813 Fonds mit B-Rating (25,6 Prozent)
• 2.126 Fonds mit C-Rating (30,0 Prozent)
• 1.707 Fonds mit D-Rating (24,1 Prozent
• 755 Fonds mit E-Rating (10,7 Prozent)