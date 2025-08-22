Scope hat seine monatliche Bewertung von mehr als 7.000 Fonds veröffentlicht: Punkten konnten zuletzt Alternative-Energien-Fonds – und auch China-Fonds waren erfolgreich.

Fondsrating-Update August 2025 Scope: Alternative Energien machten zuletzt das Rennen – und China ist stark

Einige Fonds hatten im jüngsten Scope-Fondsrating Grund zum Jubeln, andere wurden herabgestuft

Die Ratingagentur Scope hat ihre monatliche Bewertung von mehr als 7.000 Investmentfonds veröffentlicht. Das Ergebnis: 327 Produkte erhielten ein Rating-Upgrade, während 293 Fonds abgestuft wurden. Besonders bemerkenswert ist die anhaltende Erfolgssträhne von Fonds aus dem Bereich „Alternative Energien“.

Alternative Energien führen Performance-Rangliste an

Aktien aus dem Segment Alternative Energien sicherten sich im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge einen Platz unter den Top-Performern. Mit einem Plus von 7,4 Prozent im Juli eroberten sie sogar Platz 1 der Rangliste. Diese Erholung sorgte dafür, dass die Jahresperformance der Vergleichsgruppe erstmals wieder ins positive Terrain rutschte (+0,9 Prozent auf Jahressicht).

Ebenfalls stark performten Biotechnologie-Aktien (+7,1 Prozent) und China-Fonds, die ihre Erholung fortsetzten. Die drei entsprechenden China-Peergroups (China, Greater China und China A-Shares) legten zwischen 6,1 Prozent und 6,9 Prozent zu und bescherten Anlegern auf Jahressicht zweistellige Zuwächse, die Peergroup „Aktien Greater China“ sogar mit 26,6 Prozent.

Einen Performance-Einbruch erlebten dagegen Immobilienaktien - die im Juli ein Minus von 2,5 Prozent verzeichneten. Auch Indienfonds fielen um minus 1,9 Prozent zurück.

Bedeutende Auf- und Abstufungen

Bei den Fondsschwergewichten stach der Amundi Funds Global Aggregate Bond hervor, der nach einem Jahr im Rating-Mittelfeld auf die Note B zurückkehrte. Auch wenn er kurz- und mittelfristig seiner Peergroup hinterherhinkt, konnte er in den vergangenen fünf Jahren mit einer jährlichen Performance von 1,8 Prozent seine Konkurrenten, die im Schnitt 1,3 Prozent Minus machten, deutlich abhängen: Für Scope Anlass, den Fonds wieder hochzustufen.

Der Julius Baer Equity Fund Special Value verbesserte sich seit Jahresbeginn kontinuierlich und erreichte nach einem C nun ebenfalls ein B-Rating.

Auf der Verliererseite musste der Capital Group New Perspective Federn lassen. Der fast 14 Milliarden Euro schwere Fonds rutschte von B auf C ab, nachdem er jahrelang mit A bewertet war.

Die größten Fonds-Upgrades von Scope im Juli

Bildquelle: Scope, Stand 31. Juli 2025

Die größten Downgrades im Juli

Bildquelle: Scope, Stand 31. Juli 2025

Neue Top-Bewertungen

133 Portfolios wurden erstmals bewertet, davon erhielten 31 aktive Fonds ein Top-Rating (A oder B). Besonders hervorzuheben ist der JPM Europe Equity Absolute Alpha, der mit einem A-Rating direkt auf Platz 1 in seiner Peergroup startete.

Bildquelle: Scope, Stand 31. Juli 2025

Über Scope: Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von rund fünf Billionen Euro. Das Rating umfasst fünf Stufen von A (sehr gut) bis E (schwach). Die Rating-Noten verteilen sich aktuell folgendermaßen:

• 680 Fonds mit A-Rating (9,6 Prozent)

• 1.813 Fonds mit B-Rating (25,6 Prozent)

• 2.126 Fonds mit C-Rating (30,0 Prozent)

• 1.707 Fonds mit D-Rating (24,1 Prozent

• 755 Fonds mit E-Rating (10,7 Prozent)