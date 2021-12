Jörn Quitzau 03.05.2013 Lesedauer: 1 Minute

“Die Reichen entziehen sich nicht ihrer gesellschaftlichen Verantwortung”

Die Gerechtigkeitsdebatte in Deutschland ist neu entbrannt. Besonders die Grünen entdecken so manche Steuer für den Bundestagswahlkampf neu. Jörn Quitzau, Volkswirt der Berenberg Bank, hält dagegen und zeigt auf, wo es in der Umverteilung gerecht und ungerecht zugeht.