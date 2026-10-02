Wie reich Deutschlands Milliardäre 2026 wirklich sind: Die 25 größten Vermögen, wer zulegt, wer verliert.

In der Rangliste der 25 reichsten Deutschen gibt es eine große Überraschung.

Deutschland zählt so viele Milliardäre wie nie. Für seine neue Rangliste der 500 reichsten Deutschen hat das „Manager Magazin“ die Vermögen der großen Unternehmerfamilien, Industriellen und Dealmaker neu vermessen – und an der Spitze gibt es ein Comeback.

Hinter den Rekordzahlen verbirgt sich ein geteiltes Bild. Zollstreit, teure Energie, schrumpfende Umsätze bei den großen Familienunternehmen und die Kursrutsche bei etlichen Dax-Konzernen haben Spuren hinterlassen und drücken manches Vermögen ins Minus. Andere dagegen legen kräftig zu, der größte Sprung geht in die Milliardenhöhe. Und gleich ein halbes Dutzend Start-up-Gründer taucht neu unter den Milliardären auf. Sie bauen Roboter, Drohnen oder Unternehmenssoftware und sind, zumindest aktuell, schwerreich.

Wer in diesem Jahr gewinnt, wer verliert und welche Namen überraschend neu dabei sind, zeigt unsere Übersicht der 25 reichsten Deutschen 2026.

Platz 25: Familien Werner und Lehmann 1 / 25 Götz Werner, Gründer von dm. Bildquelle: Imago Images / photothek