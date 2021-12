Die reichsten Deutschen Aldi-Familien räumen Spitzenplatz

Nachdem die Familien von Karl und Theodor Albrecht (Aldi) jahrelang als die reichsten Deutschen galten, sind sie es nun nicht mehr, berichtete das Magazin „ Bilanz “. Auf Platz 1 der diesjährigen Liste befinden sich Maria–Elisabeth und Georg Schäffler aus Herzogenaurach.Die Eigentümer des Maschinenbauunternehmens Schäffler haben in nur einem Jahr ihr Vermögen mehr als verdreifacht. Damit sind sie die reichsten Deutschen überhaupt.Die Plätze 2 und 3 belegen die bisherigen Spitzenreiter, die Familien Albrecht, denen Aldi Süd und Aldi Nord gehören. Zu den fünf reichsten Deutschen gehören zudem Dieter Schwarz (Platz 4, unter anderem Kaufland und Lidl) und die Unternehmerfamilie Reimann (Platz 5).Die komplette Liste der zehn reichsten Deutschen, sowie den Vergleich ihres Vermögens in diesem und im vorangegangenen Jahr finden Sie in der Grafik unten.