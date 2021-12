In einer prallen Info-Grafik Die reichsten Menschen vor der industriellen Revolution

Wer waren eigentlich die reichsten Menschen vor der industriellen Revolution? Warum waren sie so reich? Und wann und wo lebten sie? Die Spezialisten von Visualcapitalist.com haben nachgeforscht und eine Grafik erstellt, die leider nur auf Englisch verfügbar ist, die es dafür aber so richtig in sich hat. Prominente Protagonisten: Der römische Kaiser Augustus, Dschingis Khan und Jakob Fugger.

Dabei räumen sie freimütig ein, dass das alles mit etwas Vorsicht zu genießen und in erster Linie als Spaß gedacht sei. So sei es schwer zu schätzen, was der größte Teil der asiatischen Landfläche im Jahr 1219 wert gewesen sei. Aufzeichnungen seien nun mal knapp, und Wechselkurse von damaligen in heutige Währungen gebe es auch nicht.

Ein spannender und unterhaltsamer Ritt durch die Geschichte ist es trotzdem allemal.