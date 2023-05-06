Finanzboulevard Die reichsten Royals der Welt (2023)

Königshäuser Das sind die 5 reichsten Royals der Welt - und so viel Vermögen hat König Charles III

Mit 74 Jahren wird Charles König. Er wird unter anderem Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte sein und Vermögenswerte hat seine Mutter Elizabeth ihm auch reichlich vererbt. Auf der Welt und in Europa gibt es jedoch wohlhabendere Adlige – was das Privatvermögen betrifft – wie folgendes Ranking zeigt.