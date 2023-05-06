Finanzboulevard
Die reichsten Royals der Welt (2023)
Königshäuser Das sind die 5 reichsten Royals der Welt - und so viel Vermögen hat König Charles III
Fürst Hans-Adam II. ist Fürst einer der ältesten österreichischen Adelsfamilien, die seit der Unabhängigkeit des souveränen Staates 1806 über das kleine Fürstentum Liechtenstein herrscht. Der Fürst, der keine Steuern zahlen muss, bezieht einen Großteil seines Vermögens durch die Privatbank LGT Group, die er und seine Familie über eine Stiftung leiten. Bereits vor seiner Thronbesteigung richtete er das Bankhaus international aus.
Zusätzlich zur Bank hält die Stiftung ein hochwertiges Immobilienportfolio in Österreich, mehrere Unternehmensbeteiligungen und eine der größten privaten Kunstsammlung der Welt mit Meisterwerken unter anderem von Raphael und Rembrandt.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?