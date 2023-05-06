Platz 6: Hans-Adam II., Fürst von und zu Liechtenstein, 3,5 Milliarden Euro
1 / 6
Hans-Adam II., seit 1989 Fürst von und zu Liechtenstein: Das Staatsobarhaupt des Zwergsaats soll über 3,5 Milliarden Euro schwer sein. | © Imago Images / CTK Photo
Hans-Adam II., seit 1989 Fürst von und zu Liechtenstein: Das Staatsobarhaupt des Zwergsaats soll über 3,5 Milliarden Euro schwer sein. Bildquelle: Imago Images / CTK Photo

Fürst Hans-Adam II. ist Fürst einer der ältesten österreichischen Adelsfamilien, die seit der Unabhängigkeit des souveränen Staates 1806 über das kleine Fürstentum Liechtenstein herrscht. Der Fürst, der keine Steuern zahlen muss, bezieht einen Großteil seines Vermögens durch die Privatbank LGT Group, die er und seine Familie über eine Stiftung leiten. Bereits vor seiner Thronbesteigung richtete er das Bankhaus international aus.

Zusätzlich zur Bank hält die Stiftung ein hochwertiges Immobilienportfolio in Österreich, mehrere Unternehmensbeteiligungen und eine der größten privaten Kunstsammlung der Welt mit Meisterwerken unter anderem von Raphael und Rembrandt.