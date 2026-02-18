Aktive Asset Manager entdecken ETF-Dachfonds für sich. Mit 0,35 Prozent Gebühren wollen sie Research-Expertise gegen passive Indexfonds ausspielen.

„Manches muss nur entstaubt werden, um wieder zu glänzen“

„Am Ende werden zwei, drei Player den Markt unter sich aufteilen“

ETF-Dachfonds sind kein neues Phänomen. Seit Jahren nutzen Anbieter wie Blackrock, Vanguard oder Amundi die Struktur, um Anlegern fertige Portfolio-Lösungen anzubieten – meist ausschließlich bestückt mit hauseigenen, kostengünstigen Indexfonds. Doch in den vergangenen Monaten verstärkt sich ein Trend: Immer mehr aktive Vermögensverwalter lancieren eigene ETF-Dachfonds und bringen dabei ihre Expertise in der Portfolio-Konstruktion und Asset-Allokation ein.

Zuletzt zeigten das etwa J.P. Morgan Asset Management im Januar, Oddo BHF im November und eine Kooperation zwischen DWS und Zurich Versicherung im Dezember. Weitere Anbieter dürften folgen. Die ETF-Struktur dient den aktiven Häusern als Vehikel, um neue Anlegergruppen zu erschließen – insbesondere kostenbewusste Privatkunden auf digitalen Plattformen wie Trade Republic.

Strategiewechsel in Frankfurt und Paris

Im Januar lancierte J.P. Morgan Asset Management neue Produkte. Der größte Anbieter aktiver ETFs lancierte drei Multi-Asset-Strategien, die ausschließlich in hauseigene aktive ETFs investieren.

Oddo BHF Asset Management hat einen anderen Ansatz gewählt: Der Pariser Vermögensverwalter konstruiert seine beiden ETF-Dachfonds – einen reinen Aktienfonds und eine ausgewogene Multi-Asset-Strategie – aus mehreren ETFs fremder Emittenten. Die gewichtete durchschnittliche Kostenquote der zugrunde liegenden ETFs liegt bei etwa 0,10 Prozent – darauf kommen die 0,35 Prozent Verwaltungsgebühr für die aktive Allokation.

Mitte Dezember folgte die DWS mit einem ungewöhnlichen Produkt für die Zurich Versicherung. Der Xtrackers Zurich ESG Allocation Equities Ucits ETF (ISIN: LU3146950038) kombiniert passive und aktive ETFs verschiedener Anbieter – darunter auch Konkurrenten wie Amundi und J.P. Morgan. Das Portfolio besteht lediglich aus sieben Bausteinen, wobei aktive Strategien von Invesco und J.P. Morgan mehr als ein Drittel ausmachen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Von der passiven Hülle zum aktiven Werkzeug

Die Entwicklung markiert einen Wandel in der europäischen ETF-Industrie. Lange dominierten passive Anbieter wie Blackrock, Vanguard und Amundi das Segment der ETF-Dachfonds. Ihre Produkte bilden marktkapitalisierte Indizes ab und kombinieren ausschließlich hauseigene passive Bausteine. Das Geschäftsmodell basiert auf Einfachheit und niedrigen Kosten – eine Formel, die über Jahre aufging.

Doch die aktiven Häuser sehen nun eine Marktlücke. „Indem wir die Vorteile aus Transparenz und Einfachheit mit der globalen Expertise unserer Investmentplattform verbinden, wollen wir den Mehrwert des aktiven Managements für Anlegerinnen und Anleger noch besser nutzbar machen – und das weit über typische passive Portfolios hinaus“, so Travis Spence, globaler ETF-Chef bei J.P. Morgan Asset Management.

Bastian Gries, Global Head of Investment Grade & Asset Allocation bei Oddo BHF Asset Management, ergänzt: „Ganz gleich, welches Anlagevehikel unsere Kunden bevorzugen, bleiben wir unserem langfristigen und aktiven Ansatz treu. Aktives Management ist seit unserer Gründung Teil unserer DNA.“

Die aktiven Manager versprechen zweierlei: erstens die bewährten Vorteile von ETFs – tägliche Handelbarkeit, Transparenz und Liquidität. Und zweitens einen Mehrwert durch professionelles Portfolio-Management.

Gebühren als Stolperstein

Die entscheidende Frage bleibt: Rechtfertigt die aktive Verwaltung die zusätzlichen Kosten? Bei J.P. Morgan liegt die Gesamtkostenquote der drei Multi-Asset-ETFs bei jeweils 0,35 Prozent. Oddo BHF gibt für seine Dachfonds 0,45 Prozent Gesamtgebühr an.

Zum Vergleich: Passive Multi-Asset-ETFs von Vanguard oder iShares kosten oft weniger als 0,25 Prozent – alles inklusive. Oddo BHF kombiniert jedoch in den beiden größten Positionen physisch und Swap-basiert replizierte S&P-500-ETFs und sorgt so für eine in der Branche unübliche Diversifikation der Replikationsmethoden.

Die aktiven Häuser setzen zudem auf ihre Research-Kompetenz. J.P. Morgan stützt sich auf die seit drei Jahrzehnten etablierten „Long-Term Capital Market Assumptions“ – langfristige Kapitalmarktprognosen, die das Haus jährlich aktualisiert. Mehr als 150 Analysten weltweit liefern laut eigenen Angaben Einschätzungen. Bei Oddo BHF fließen mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensallokation ein.

Das Rennen um Retailkunden

Die Frage ist nun, ob aktive Häuser eine Generation von Konsumenten überzeugen können, die bislang nahezu ausschließlich mit passiven ETFs in Berührung gekommen sind.

Ein Schlüssel zum Erfolg könnte die Produktplatzierung sein. Die Kooperation zwischen DWS und Zurich Versicherung zeigt einen Weg: Versicherer könnten die ETF-Dachfonds in fondsgebundene Lebensversicherungen einbetten. Auch Neobroker wie Scalable Capital, die mit der DWS bereits einen passiven Welt-ETF lanciert haben, könnten als Vertriebspartner dienen.

Die Fintech-Industrie spielt eine entscheidende Rolle. Plattformen wie Trade Republic oder Scalable haben hunderttausende Sparer an regelmäßiges Investieren gewöhnt – oft in simple Weltportfolios. Aktive ETF-Dachfonds könnten als nächste Evolutionsstufe positioniert werden: für Anleger, die mehr wollen als Indextracking, aber nicht selbst zwischen einer Vielzahl von ETFs jonglieren und diese regelmäßig rebalancen möchten.

Zwischen Innovation und Kannibalisierung

Für die etablierten Anbieter aktiver Investmentfonds birgt der Trend Chancen und Risiken zugleich. Einerseits erschließen sie mit der ETF-Struktur neue Anlegergruppen, die klassische Fonds meiden. Andererseits kannibalisieren sie möglicherweise ihr lukratives Bestandsgeschäft. Ein Multi-Asset-Fonds in klassischer Struktur kostet Anleger oft 1,5 bis 2 Prozent jährlich – und damit dreimal so viel wie die neuen ETF-Varianten.

J.P. Morgan verfolgt eine klare Linie: Das Haus baut seine aktive ETF-Plattform in Europa immer weiter aus. Mit über 40 aktiven ETFs ist man bereits der dominierende Anbieter dieser Kategorie auf dem Kontinent. Die drei Multi-Asset-Strategien sollen die Palette abrunden und als zentrale Einstiegsprodukte für Anleger dienen, die nur ein einziges Wertpapier kaufen wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

ESG als Verkaufsargument

Alle drei genannten Neuemissionen tragen das Label „Artikel 8“ nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR – sie berücksichtigen also ökologische und soziale Merkmale. Bei Zurich fließen Nachhaltigkeitskriterien in die Index-Konstruktion ein, die das Schweizer Versicherungsunternehmen mitbestimmt. J.P. Morgan und Oddo BHF setzen auf ESG-gefilterte Bausteine.

Die Nachhaltigkeitsorientierung entspricht den Präferenzen einer jüngeren Anlegerklientel, die Asset Manager mit ETF-Dachfonds besonders ansprechen wollen. Einige Branchenkenner erwarten, dass Millennials und die Generation Z stärker auf ESG-Kriterien achten – gleichzeitig aber niedrige Kosten erwarten.

Ausblick: Wird sich das Modell durchsetzen?

Ob aktive ETF-Dachfonds ein dauerhafter Trend werden oder eine Nischenerscheinung bleiben, hängt von mehreren Faktoren ab. So müssen die Manager beweisen, dass sie die zusätzlichen Kosten durch Mehrrendite oder geringere Volatilität in Krisenphasen rechtfertigen können. Die Messlatte ist hoch: Sie konkurrieren nicht nur mit passiven Multi-Asset-ETFs, sondern auch mit einfachen 60/40-Portfolios aus Welt-Aktien-ETF und Anleihen-ETF, die Anleger selbst zusammenstellen können.

Dennoch ist der Trend nicht zu übersehen. Allianz Global Investors bereitet Gerüchten zufolge den Einstieg in den europäischen Markt für aktive ETFs vor – Multi-Asset-Strategien wären eine naheliegende Produktkategorie. Auch Franklin Templeton, das eine europäische ETF-Offensive angekündigt hat, könnte aktive Dachfonds-Lösungen erwägen.

Die Renaissance der Dachfonds in ETF-Form zeigt: Statt gegen den ETF-Trend anzukämpfen, nutzen aktive Manager die Struktur für ihre Zwecke. Sie verbinden die Vorteile transparenter, liquider Produkte mit ihrer Kernkompetenz: der Auswahl von Investments und dem Timing von Allokationsentscheidungen. Ob das Experiment gelingt, werden die nächsten Jahre zeigen. Eines ist jedoch sicher: Die klare Trennung zwischen aktiver und passiver Geldanlage verschwimmt zusehends.