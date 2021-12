Die Rendite dieser Bonds liegt beim Fünffachen des Weltschnitts

Immobilien-Papiere, die im Index von Bank of America Merrill Lynch zu chinesischen Dollar-Bonds einen Anteil von 32 Prozent ausmachen, konnten seit Ende Juni um 5,7 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Alle chinesischen Dollar-Anleihen kamen im selben Zeitraum auf ein Plus von 3,5 Prozent. Und insgesamt schafften Dollar-Bonds weltweit ein Plus von 1,2 Prozent. Das belegen BofA-Indexdaten.Der Verkauf von Wohneigentum in China hat wieder zugelegt. Zum einen zeigte die Wirtschaft Anzeichen einer Trendwende. Und zum anderen nahm die Regierung Abstand davon, Maßnahmen zur Abkühlung voranzutreiben.Country Garden Holdings Co. - kontrolliert von Yang Huiyan, der reichsten Frau des Landes - erklärte vergangene Woche, dass das Jahresziel für Immobilienverkäufe bereits Ende September erreicht worden ist.Premier Li Keqiang will mehr Wohnhäuser bauen - weil geschätzte 260 Millionen Migranten in Städte ziehen, um die Nachfrage nach Arbeitskräften zu befriedigen.Das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen auf Chinas Immobilienmarkt ist in der Zeit vom 1. bis zum 7. Oktober in 12 der 32 Städte, welche von Soufun Holdings Ltd. beobachtet werden, um 50 Prozent geklettert. Die Firma betreibt die größte Immobilien-Internetseite des Landes.“Weil noch immer fast die Hälfte der Chinesen in ländlichen Regionen lebt und der Verstädterungsdrang des Landes anhält, wird die Nachfrage nach Wohnraum steigen”, erklärte Ken Hu, der Investmentchef von BOCHK Asset Management in Hongkong. Sein Haus bevorzugt Immobilienentwickler mit einem starken Cashflow. “Wir kaufen Bonds auf selektiver Basis.”Im RMB High Yield Bond Fund von BOCHK waren Ende September die zehn größten Positionen allesamt Immobilienentwickler. Der Fonds hat 5,7 Prozent seines Geldes in die 12,25-Prozent-Dollar- Anleihen des Entwicklers CIFI Holdings Group mit einer Laufzeit von fünf Jahren gesteckt. Weitere 5,5 Prozent sind investiert in die 12,875-Prozent-Papiere von Kaisa Group Holdings Ltd. mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2017.Die Kaisa-Bonds rentierten in der vergangenen Woche bei 8,92 Prozent - nach 12,75 Prozent im November 2012, wie Daten von Bloomberg News zeigen. Bei den Papieren von CIFI lag die Rendite zuletzt bei 9,94 Prozent, verglichen mit einem Allzeithoch von 12,25 Prozent.Allerdings könnte die Rally bei Dollar-Anleihen von chinesischen Immobilienentwicklern bald ein Ende haben. Dafür sprechen zwei Gründe, meinte Analyst Eric Liu von Aberdeen Asset Management in Singapur.Die Regierung in Peking werde bei ihrer Tagung im November, wenn der wirtschaftliche Kurs für die nächsten Jahre bestimmt werden soll, wahrscheinlich Maßnahmen zur Abkühlung des Immobilienmarktes einleiten. Liu: “Es könnten Maßnahmen geben, um die spekulative Nachfrage zu bremsen, etwa Beschränkungen für Hypotheken und Preise, speziell in Städten mit einem hohen Immobilienpreisanstieg.”Das steigende Angebot an Immobilien-Bonds dürfte weiteren Zugewinnen ebenfalls im Weg stehen, sagte er.Greenland Hong Kong Holdings Ltd. sammelte erst am 10. Oktober 700 Mio. Dollar über dreijährige Anleihen, die zu 4,75 Prozent gepreist wurden, ein. Und China Taiping Insurance Group (HK) Co. und Wynn Macau Ltd. verkauften insgesamt 1 Mrd. Dollar an Verbindlichkeiten.Hu von BOCHK ist optimistischer. Er verweist auf die USA. Falls der Haushaltsstreit dort fortdauere, werde die Fed ihre quantitative Lockerung nicht zurücknehmen: “Während die Zinsen für längere Zeit niedrig bleiben, wird es mehr Nachfrage nach höher rentierenden Bonds geben - darunter für Papiere von chinesischen Immobilienentwicklern.”