Roberto Cominotto 16.08.2012 Lesedauer: 1 Minute

Die Revolution der Erdgas-Industrie

Neue Bohrtechnologien lassen die zugänglichen Erdgasreserven in die Höhe schnellen. Der US-Gasmarkt wurde in den letzten fünf Jahren bereits revolutioniert. Anleger sollten nicht auf alle Firmen setzen, wenn sie vom Megatrend profitieren wollen, so Roberto Cominotto von Swiss & Global.