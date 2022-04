Russland-Ukraine-Konflikt Die Rolle russischer und ukrainischer Exporte für die Welt

Autofahrer werden beim Tanken schmerzlich an die Rolle Russlands auf den globalen Ölmärkten erinnert. Weniger augenfällig ist jedoch die Bandbreite der Roh- und Halbfertigprodukte, die Russland und die Ukraine exportieren. Von Palladium bis hin zu Weizen üben die Engpässe bereits Druck auf die Preise einer Reihe von Alltagsprodukten aus – und erhöhen die Marktrisiken in den kommenden Quartalen.

Auf den ersten Blick dürften Russland und die Ukraine für die globale Wirtschaftstätigkeit keine große Rolle spielen. Der Anteil der Ukraine an den weltweiten Exporten beträgt nur 0,3 Prozent, während der Anteil Russlands bei 1,9 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu machen China und die USA jeweils rund 10 Prozent des Welthandels aus.

Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn es um wichtige Industrie- und Agrarrohstoffe geht. Wie die Grafik zeigt, sind die Ukraine und Russland wichtige Exporteure von Palladium, Nickel, Getreide und anderen Rohstoffen, die für eine Vielzahl von Waren und Industrien – von Autos über Halbleiter bis hin zu Lebensmitteln – wichtig sind.

Grafik: Die Bedeutung von russischen und ukrainischen Exporten für die Welt

Zunehmende Angebotssorgen bei Palladium

Palladium ist ein chemisches Element und ein seltenes Edelmetall mit silberweißem Aussehen. Russland produziert mehr als ein Drittel des weltweiten Palladiums, ein Großteil davon für den Export. Palladium wird nicht nur in der Schmuck- und Zahnmedizin verwendet, sondern auch zur Herstellung von Katalysatoren, die die Schadstoffbelastung der Abgase von Verbrennungsmotoren reduzieren. Sie sind in vielen Ländern vorgeschrieben. Die Automobilproduktion, die bereits durch pandemie- und lieferkettenbedingte Engpässe bei Halbleitern gebremst wurde, steht damit vor weiteren Störungen.

Palladium ist nur ein Beispiel. Andere wichtige Rohstoffe sind Düngemittel für die Landwirtschaft, Neongas für die Halbleiterherstellung, Nickel für die Stahlerzeugung und Ammoniak für die Kunststofffertigung.

Auswirkungen auf die Märkte

Die Rohstoffmärkte haben die Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage schnell eingepreist. Wir gehen jedoch davon aus, dass Volkswirte und Aktienanleger die Auswirkungen auf Wachstum und Unternehmensgewinne noch nicht in der gesamten Breite und Tiefe einkalkulieren.

Die Verknappung von primären Input-Gütern wird sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zu spüren sein. Dies birgt die Gefahr, dass sich die negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum im Allgemeinen verstärken und die Inflation in die Höhe treiben.

Nachgelagerte Auswirkungen zeichnen sich bereits ab, da höhere Inputkosten die Preise in die Höhe treiben und dadurch in einigen Fällen zu einer Zerstörung der Nachfrage führen. In den vergangenen Wochen war Europa von Produktionseinschränkungen oder -ausfällen in bestimmten Stahl-, Düngemittel- und Papierfabriken betroffen. Der Automobilsektor, der bereits unter der seit 18 Monaten anhaltenden Halbleiterknappheit leidet, hat die Produktion gedrosselt, so dass Branchenexperten für die kommenden Monate weitere Verzögerungen und Unterbrechungen vorhersagen.

Auch wenn die Verflechtungen komplex und schwer zu quantifizieren sind, werden höhere Preise und die Zerstörung der Nachfrage das Wachstum bremsen und die Preise nach oben drücken – was die Zentralbanken dazu veranlassen sollte, die Geldpolitik schneller zu straffen, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Natürlich wird Europa aufgrund seiner Nähe und wirtschaftlichen Verflechtung mit den Kriegsparteien wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Dennoch bedeutet die Verflechtung der Weltwirtschaft, dass sich die Auswirkungen ausbreiten werden, von den Lebensmittelpreisen in Ägypten bis zu den Preisen für Kinderspielzeug in den USA.

Die neuen Verwerfungen an den Märkten erhöhen die wirtschaftliche Unsicherheit mit hoher Inflation, verlangsamtem Wachstum und verschärften finanziellen Bedingungen, was in den kommenden Quartalen zu einem fragilen und prekären Marktumfeld führen wird.

Auswirkungen auf die Kapitalanlage

Für Multi-Asset-Portfolios erfordert dies unserer Meinung nach eine defensivere Haltung und eine Konzentration auf Qualität und Liquidität, da das Risiko einer Rezession über den zyklischen Zeithorizont steigt. Anleger sollten derzeit zyklischere Aktiensektoren meiden, insbesondere in Europa, wo der Konjunkturzyklus unseres Erachtens in nächster Zeit am anfälligsten für Störungen ist.

Stattdessen bevorzugen wir qualitativ hochwertige Titel mit Preissetzungsmacht und dauerhaftem Ertragswachstum in Bereichen wie der Halbleiterfertigung und dem Gesundheitswesen. Wir bevorzugen auch Unternehmen, die in einer Welt mit niedrigerem Wachstum ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial bieten, wie beispielsweise in den Bereichen erneuerbare Energien und Automatisierung.

Auf der Ebene der Vermögensallokation besteht unsere Strategie darin, potenzielle Renditetreiber auch in den Zins- und Währungsmärkten zu finden, etwa in den Schwellenländern.